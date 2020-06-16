Малышева «устроила голодовку» ради платья

Елена Малышева показала платье, ради которого устроила 10-дневный марафон похудения.

В Инстаграме ведущая программы «Жить здорово!» опубликовала ролик, в котором продемонстрировала наряд, из-за которого она «улыбается и терпит». В аннотации к видео Елена Малышева сказала, что восьмой день марафона у нее получил название «ягодный». Она сообщила, что за пять приемов пищи съест килограмм голубики и выпьет литр кефира: по 200 грамм ягод и кисломолочного продукта за каждый раз. Также телеведущая не стала отказываться от чашечки кофе.

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Поклонники Малышевой призывают ее бросить диету и заняться спортом. Однако она заверила их, что за 10 дней физические упражнения не помогут ей добиться желаемого результата. По ее словам, в таком случае «рельеф» появится только через шесть месяцев.