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Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников 

РИА Новости 19 минут назад
Жена Реввы вмешалась в скандал с Киркоровым
Фото: кадр видео
Певец Филипп Киркоров, исполняя роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, хотел поднять "народный дух" во время самоизоляции. Об этом в беседе с "Пятым каналом" заявила супруга шоумена Александра Реввы, дизайнер Анжелика Ревва.
Ранее артист опубликовал снятый для юмористического скетч-шоу ролик, где предстал в образе десантника. Экс-глава ВДВ Владимир Шаманов назвал этот сюжет отвратительным и призвал Киркорова извиниться и удалить видео "для своего же блага".
Дизайнер считает, что остро воспринимать можно любую шутку.
"Можно грустить, ругаться, судиться, а можно просто улыбнуться. Я выбираю последнее. Я все это всерьез не воспринимаю", — рассказала Ревва.
При этом она допустила, что ролик мог "задеть душу" тех, кто связан с ВДВ.
Ранее автор ролика, режиссер Марюс Вайсберг заявил, что не хотел никого оскорбить. Он назвал видео смешным. По словам режиссера, шутка была самоиронией и не относилась к ВДВ.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Марюс Вайсберг , Владимир Шаманов , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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