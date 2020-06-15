Жена Реввы вмешалась в скандал с Киркоровым

Певец Филипп Киркоров, исполняя роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, хотел поднять "народный дух" во время самоизоляции. Об этом в беседе с "Пятым каналом" заявила супруга шоумена Александра Реввы, дизайнер Анжелика Ревва.
Ранее артист опубликовал снятый для юмористического скетч-шоу ролик, где предстал в образе десантника. Экс-глава ВДВ Владимир Шаманов назвал этот сюжет отвратительным и призвал Киркорова извиниться и удалить видео "для своего же блага".
Дизайнер считает, что остро воспринимать можно любую шутку.
"Можно грустить, ругаться, судиться, а можно просто улыбнуться. Я выбираю последнее. Я все это всерьез не воспринимаю", — рассказала Ревва.
При этом она допустила, что ролик мог "задеть душу" тех, кто связан с ВДВ.
Ранее автор ролика, режиссер Марюс Вайсберг заявил, что не хотел никого оскорбить. Он назвал видео смешным. По словам режиссера, шутка была самоиронией и не относилась к ВДВ.