Жена Реввы вмешалась в скандал с Киркоровым

Певец Филипп Киркоров , исполняя роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, хотел поднять "народный дух" во время самоизоляции. Об этом в беседе с "Пятым каналом" заявила супруга шоумена Александра Реввы, дизайнер Анжелика Ревва.

Ранее артист опубликовал снятый для юмористического скетч-шоу ролик, где предстал в образе десантника. Экс-глава ВДВ Владимир Шаманов назвал этот сюжет отвратительным и призвал Киркорова извиниться и удалить видео "для своего же блага".

Дизайнер считает, что остро воспринимать можно любую шутку.

"Можно грустить, ругаться, судиться, а можно просто улыбнуться. Я выбираю последнее. Я все это всерьез не воспринимаю", — рассказала Ревва.

При этом она допустила, что ролик мог "задеть душу" тех, кто связан с ВДВ.