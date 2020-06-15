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«Почки сразу отказали»: Бабкина вспомнила, как оказалась в коме и победила коронавирус 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
«Почки сразу отказали»: Бабкина о коронавирусе
Фото: РИА Новости
Певица Надежда Бабкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как боролась с коронавирусом. Как известно, звезда смогла не так давно победить смертельный вирус.
«Считаю, что никогда не надо отчаиваться. Даже если переносите тяжелую болезнь. С 8 на 9 апреля у меня второй день рождения. Эта история как будто мистическая. Я соблюдала все меры предосторожности. В перчатках и маске ходила. И дома у меня была идеальная чистота. Дезинфицирующие средства стояли кругом. Но ты не застрахован. Ты можешь зайти в лифт, нажать на кнопочку и все. У меня даже не было симптоматики. Я не терпела и не страдала. Просто проснулась утром и мне стало плохо».
Надежда Бабкина По словам певицы, у нее в один день поднялась температура. «Было какое-то пастозное состояние. Я вспомнила, что в стране зверствует вирус. Сказала домохозяйке, что буду вызывать скорую помощь. У меня много врачей-друзей. Позвонила. Сказала, что я Бабкина. Медики подошли к спальне, посмотрели на меня и сказали, чтобы я собиралась», — заметила исполнительница. больше по теме «Вы — огонь!»: Бабкина с Ургантом поменялись одеждойПевица и шоумен приняли участие в забавном челлендже. Как отметила звезда, ее почти сразу ввели в кому. «Врачи сделали КТ, посмотрели, что поражено 80 процентов легких. Почки сразу отказали. Я не могла выйти потом из комы. Я две недели лежала в реанимации. Слышала в коме, что говорят доктора. Но все происходило словно из другого пространства», — заметила Надежда Бабкина.
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Шоу-бизнес , Надежда Бабкина
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