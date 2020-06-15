Почки певицы Надежды Бабкиной отказали из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом она сама рассказала в эфире телеканала «Россия».

В начале апреля, как сообщал «Рамблер», 70-летняя Бабкина была госпитализирована с коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией. Она провела некоторое время в медикаментозной коме, а в конце апреля выздоровела, полностью восстановилась и была выписана из больницы.

Сегодня певица стала героиней нового эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него она рассказала, что перед тем как заболеть коронавирусной инфекцией, соблюдала все меры предосторожности, а однажды утром проснулась и почувствовала недомогание — поднялась температура, состояние было пастозным.

Бабкина вызвала врача. Тот решил ее госпитализировать. В больнице певице сделали компьютерную томографию (КТ) легких. По ее результатам выяснилось, что 80% легких поражены.

Также в клинике выяснилось, что почки артистки отказали. По этим причинам она была введена в искусственную кому.