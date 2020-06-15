Дочери Кокшенова приняли решение по наследству 

Кокшенов известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Женя, Женечка и "Катюша"», «Александр Маленький» и «Адъютант его превосходительства». 4 июня, как сообщал «Рамблер», он скончался в возрасте 83 лет. 7 июня состоялось прощание с ним, его тело было кремировано, а урна с прахом была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Вчера на НТВ был показан новый эпизод шоу «Ты не поверишь!». Он был посвящен в том числе тому, что Кокшенов завещал своим дочерям. У него было их две — 33-летняя Алевтина и 34-летняя Мария. Алевтина — дочь актера от первого брака, со стюардессой Ниной Вокрош. Мария — его дочь от отношений с художницей Аллой Шавыриной.

В ходе вчерашнего выпуска «Ты не поверишь!» было сказано, что Алевтина общалась с отцом, когда тот был здоров, но перестала, когда он перенес инсульт три года назад, а Мария виделась с ним часто. Также в эфире НТВ было сказано, что Кокшенов не оставил завещания, а подруга актера заявила, что его дочери не претендуют на наследство, потому что и без того хорошо обеспечены.