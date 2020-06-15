Как писал «Рамблер», ранее Орейро рассказала, что подала документы на получение гражданства России. По ее словам, сделать это ей предложили в посольстве РФ в Аргентине, так как она часто приезжает в Россию и ее многое связывает со страной.

Комментируя это, Пригожин заявил, что в России у творческих людей есть «особый налоговый статус».

«Те, кто не жил на Западе, не знают, что такое там жить, платить налоги», — отметил он.

По мнению продюсера, Россия привлекает иностранцев менее циничным и менее «хладнокровным» отношением к людям, а также гостеприимностью местных жителей.