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Пригожин объяснил желание Орейро получить паспорт РФ 

Мария Иванова и ещё 2 13 минут назад
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что актриса и певица Наталия Орейро захотела получить российский паспорт из-за более мягкого налогообложения и гостеприимности россиян. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Как писал «Рамблер», ранее Орейро рассказала, что подала документы на получение гражданства России. По ее словам, сделать это ей предложили в посольстве РФ в Аргентине, так как она часто приезжает в Россию и ее многое связывает со страной.
Комментируя это, Пригожин заявил, что в России у творческих людей есть «особый налоговый статус».
«Те, кто не жил на Западе, не знают, что такое там жить, платить налоги», — отметил он.
По мнению продюсера, Россия привлекает иностранцев менее циничным и менее «хладнокровным» отношением к людям, а также гостеприимностью местных жителей.
«Все-таки в нас еще присутствует сентиментальность от прошлого в некоторых людях», — заключил Пригожин.
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Наталия Орейро , Иосиф Пригожин
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