Пригожин объяснил желание Натальи Орейро получить российское гражданство. Ранее певица сообщила ТАСС, что подала документы на оформление паспорта.

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что артистку могло заинтересовать налогообложение в нашей стране, гостеприимность, сентиментальность и отсутствие «хладнокровного отношения».

«Те, кто не жил на Западе не знают, что такое там жить, платить налоги. У нас в этом плане для артистов и вообще для творческих людей есть особый налоговый статус. По большому счёту, Россия привлекательна своим отношением — менее циничным, чем оно существует. У нас нет этого хладнокровного отношения. Всё-таки в нас ещё присутствует сентиментальность от прошлого в некоторых людях. И вот эта гостеприимность, особенно к иностранным гражданам. Неудивительно, что многие спортсмены и артисты, которые пытаются сюда приехать, находят здесь какое-то своё спокойствие. Да, может быть климатические условия в Москве не очень хорошие, но в принципе, работать здесь можно».

Наталья Орейро неоднократно говорила о своей любви к России. В марте прошлого года она заявила о желании получить гражданство нашей страны, так как, по её словам, она уже более 15 раз посещала Россию.