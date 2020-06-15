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Пригожин объяснил желание Натальи Орейро получить российское гражданство 

Говорит Москва 53 минуты назад
Пригожин объяснил желание Натальи Орейро получить российское гражданство. Ранее певица сообщила ТАСС, что подала документы на оформление паспорта.
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что артистку могло заинтересовать налогообложение в нашей стране, гостеприимность, сентиментальность и отсутствие «хладнокровного отношения».
«Те, кто не жил на Западе не знают, что такое там жить, платить налоги. У нас в этом плане для артистов и вообще для творческих людей есть особый налоговый статус. По большому счёту, Россия привлекательна своим отношением — менее циничным, чем оно существует. У нас нет этого хладнокровного отношения. Всё-таки в нас ещё присутствует сентиментальность от прошлого в некоторых людях. И вот эта гостеприимность, особенно к иностранным гражданам. Неудивительно, что многие спортсмены и артисты, которые пытаются сюда приехать, находят здесь какое-то своё спокойствие. Да, может быть климатические условия в Москве не очень хорошие, но в принципе, работать здесь можно».
Наталья Орейро неоднократно говорила о своей любви к России. В марте прошлого года она заявила о желании получить гражданство нашей страны, так как, по её словам, она уже более 15 раз посещала Россию.
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Шоу-бизнес , Видео , Наталья Орейро , Иосиф Пригожин , Радиостанция "Говорит Москва" , ИТАР-ТАСС
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