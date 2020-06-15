Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ты — животное»: Тимати оскорбил Собчак после ее неудачной шутки 

Свободная пресса 49 минут назад
«Ты — животное»: Тимати обличил Собчак
Фото: РИА Новости
Конфликт между рэпером Тимати и ведущей Ксенией Собчак набирает обороты. Напомним, все началось после того, как Собчак неудачно высмеяла признание Стаса Костюшкина об изнасиловании.
«Я молчал, как тогда, на премии. Неудобно при маме, неудобно — девочка… Но потом понял, ты не девочка, ты — животное. Ведь только животное может глумиться над чужим горем. Если бы люди знали о тебе хотя бы 30% всей твоей подноготной, уверяю, Ефремов показался бы им ангелом», — цитирует News.ru Тимати.
Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о заявлении от телеведущей Виктории Бони. Она считает, что погибший в пьяном ДТП с Михаилом Ефремовым Сергей Захаров спас душу актера. Захарова она назвала очень светлым человеком.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
Свободная пресса: последние новости
«Я соберу всех»: Успенская готовит петицию с призывом не сажать Ефремова в тюрьму «Я соберу всех»: Успенская готовит петицию с призывом не сажать Ефремова в тюрьму Охлобыстин попросил журналистов не трогать жену Ефремова Охлобыстин попросил журналистов не трогать жену Ефремова Панкратов-Черный нашел виновных в смертельном ДТП, устроенном Ефремовым Панкратов-Черный нашел виновных в смертельном ДТП, устроенном Ефремовым
Шоу-бизнес , Стас Костюшкин , Михаил Ефремов , Тимати , Сергей Захаров , Виктория Боня , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Придется выгонять обосновавшихся там россиян»
«Придется выгонять обосновавшихся там россиян»
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
Умер легенда КГБ
Умер легенда КГБ
Видео
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
00:11
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
Происшествия
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение