Конфликт между рэпером Тимати и ведущей Ксенией Собчак набирает обороты. Напомним, все началось после того, как Собчак неудачно высмеяла признание Стаса Костюшкина об изнасиловании.
«Я молчал, как тогда, на премии. Неудобно при маме, неудобно — девочка… Но потом понял, ты не девочка, ты — животное. Ведь только животное может глумиться над чужим горем. Если бы люди знали о тебе хотя бы 30% всей твоей подноготной, уверяю, Ефремов показался бы им ангелом», — цитирует News.ru Тимати.
Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о заявлении от телеведущей Виктории Бони. Она считает, что погибший в пьяном ДТП с Михаилом Ефремовым Сергей Захаров спас душу актера. Захарова она назвала очень светлым человеком.