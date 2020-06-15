Отец Фриске раскрыл, кому достанется наследство певицы

Имущество семьи певицы Жанны Фриске достанется ее сыну Платону, заявил отец артистки Владимир Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!». Запись передачи опубликована на YouTube-канале.

По словам Владимира, в последние годы Платона воспитывает отец мальчика, телеведущий Дмитрий Шепелев , который якобы настроил сына против родственников его покойной мамы. Родные Фриске при этом ведут судебную тяжбу с Шепелевым за имущество певицы.

В конце июня состоится очередное заседание, на котором Владимир Фриске, в частности, намерен оспаривать продажу двухэтажного особняка артистки за 60 миллионов рублей без ведома семьи Фриске.

— Платоше там ничего не достанется. Поэтому будем воевать за это. Мне сейчас нужно оформить наследство на Платона. Но оформить так, чтобы этот человек [Дмитрий Шепелев — прим. «ВМ»] и в мыслях не мог туда свою лапу сунуть. Чтобы ребенок вырос, и это было его. Чисто его, — пояснил отец певицы.

СПРАВКА «ВМ»

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Артистка два года лечилась в лучших клиниках мира, однако победить болезнь ей так и не удалось.

В период с 1996-го по 2003 годы Фриске выступала как солистка группы «Блестящие», после чего начала успешную сольную карьеру, которая продолжалась десять лет до 2013 года.