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Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется наследство певицы 

Вечерняя Москва 9 минут назад
Отец Фриске раскрыл, кому достанется наследство певицы
Фото: Instagram Жанны Фриске @_friske_janna_
Имущество семьи певицы Жанны Фриске достанется ее сыну Платону, заявил отец артистки Владимир Фриске в эфире программы «Ты не поверишь!». Запись передачи опубликована на YouTube-канале.
По словам Владимира, в последние годы Платона воспитывает отец мальчика, телеведущий Дмитрий Шепелев, который якобы настроил сына против родственников его покойной мамы. Родные Фриске при этом ведут судебную тяжбу с Шепелевым за имущество певицы.
В конце июня состоится очередное заседание, на котором Владимир Фриске, в частности, намерен оспаривать продажу двухэтажного особняка артистки за 60 миллионов рублей без ведома семьи Фриске.
— Платоше там ничего не достанется. Поэтому будем воевать за это. Мне сейчас нужно оформить наследство на Платона. Но оформить так, чтобы этот человек [Дмитрий Шепелев — прим. «ВМ»] и в мыслях не мог туда свою лапу сунуть. Чтобы ребенок вырос, и это было его. Чисто его, — пояснил отец певицы.
СПРАВКА «ВМ»
Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Артистка два года лечилась в лучших клиниках мира, однако победить болезнь ей так и не удалось.
В период с 1996-го по 2003 годы Фриске выступала как солистка группы «Блестящие», после чего начала успешную сольную карьеру, которая продолжалась десять лет до 2013 года.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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