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Продюсер Костюшкина прокомментировал ситуацию с Собчак 

Вероника Полынина и ещё 12 1 час назад
Продюсер Костюшкина прокомментировал ситуацию с Собчак
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Продюсер Стаса Костюшкина Сергей Комиссаров предложил Ксении Собчак подумать над своей шуткой об изнасиловании певца.
«Если у нее такая реакция, пускай она подумает. Не дай бог такое произойдет с ее ребенком, как она заговорит, как она на эту тему будет шутить? Вот это интересно. А что нам говорить? Мы все сказали», — сказал он в комментарии «Москве 24».
Как сообщал «Рамблер», в новом выпуске программы «Осторожно: новости!» на YouTube-канале Собчак журналистка заявила:
«Полицейским собираются разрешить стрелять без предупреждения. Это что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?».
Комментарий об изнасиловании сочли неуместной шуткой. Стас Костюшкин написал в своем Instagram: «Никогда не думал, что тема педофилии, которую я поднял, так же будет поднята, но только на смех… В страшное время живем».
Рэпер Тимати назвал Собчак «животным», поскольку «только животное может глумиться над чужим горем». О прекращении сотрудничества с Ксенией Собчак объявил косметический бренд Mixit, отметив, что не разделяет «неоднозначные высказывания» телеведущей.
Напомним, Стас Костюшкин в Youtube-шоу «Алена, блин!» рассказал, что в возрасте 8 лет стал жертвой педофила. По его словам, поднять эту тему спустя много лет его заставил страх за своих детей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Стас Костюшкин , Ксения Собчак , Сергей Комиссаров
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