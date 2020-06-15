Продюсер Костюшкина прокомментировал ситуацию с Собчак 

«Если у нее такая реакция, пускай она подумает. Не дай бог такое произойдет с ее ребенком, как она заговорит, как она на эту тему будет шутить? Вот это интересно. А что нам говорить? Мы все сказали», — сказал он в комментарии «Москве 24».

Как сообщал «Рамблер», в новом выпуске программы «Осторожно: новости!» на YouTube-канале Собчак журналистка заявила:

«Полицейским собираются разрешить стрелять без предупреждения. Это что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?».

Комментарий об изнасиловании сочли неуместной шуткой. Стас Костюшкин написал в своем Instagram: «Никогда не думал, что тема педофилии, которую я поднял, так же будет поднята, но только на смех… В страшное время живем».

Рэпер Тимати назвал Собчак «животным», поскольку «только животное может глумиться над чужим горем». О прекращении сотрудничества с Ксенией Собчак объявил косметический бренд Mixit, отметив, что не разделяет «неоднозначные высказывания» телеведущей.

Напомним, Стас Костюшкин в Youtube-шоу «Алена, блин!» рассказал, что в возрасте 8 лет стал жертвой педофила. По его словам, поднять эту тему спустя много лет его заставил страх за своих детей.