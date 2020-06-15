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Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова 

Вадим Дроздов 13 минут назад
12 июня Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.
"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я конечно помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут. Но, может быть, потом. Что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. Вообще не простительно садиться по пьянке за руль.. ", — говорит Ефремов. Полное обращение в этом видео.
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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