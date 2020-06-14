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Ветераны ВДВ позвали Киркорова на «откровенный разговор» 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Ветераны ВДВ позвали Киркорова на «откровенный разговор»
Фото: РИА Новости
Ветераны Воздушно-десантных войск в России пригласили российского певца Филиппа Киркорова на «откровенный разговор» в парк Горького на День ВДВ из-за видео, в котором поп-король предстал в образе десантника-гея.
Автор видео с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ
Обращение было опубликовано на странице «Ветераны ВДВ и спецназа» во «ВКонтакте», передает EADaily.
Ветераны возмущены тем, что в ролике Киркоров якобы надругался над их священными символами — тельняшкой и беретом. Артиста пригласили прийти 2 августа в парк Горького на «откровенный разговор».
Также ветераны подписали обращение к Минкультуры с требованием удалить ролик из соцсетей.
Ранее Киркоров опубликовал видео, в котором он выступил в образе десантника-гея. Депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за видео в соцсетях о десантниках и удалить ролик.
Представитель артиста Екатерина Успенская заявила, что Киркоров не должен извиняться перед десантниками, так как в юмористическом скетч-шоу о ВДВ исполнял только написанную для него роль.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
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Комментарии 29
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Екатерина Успенская , Владимир Шаманов , Минкультуры , Госдума
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