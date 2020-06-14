Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алибасов-младший о состоянии отца: «Я за его мозги опасаюсь» 

News.ru и ещё 6 12 часов назад
«Я за его мозги опасаюсь»
Фото: ТАСС
Сын Бари Алибасова переживает за здоровье своего звёздного родителя, который в прошлом году отравился средством для прочистки труб. С тех пор у продюсера начались проблемы с памятью.
Я за его мозги опасаюсь — «Крот» сильно травмировал нервную систему. Он мне может 10 раз в час позвонить, не помня, что уже звонил, — отметил Алибасов-младший в эфире программы «Ты не поверишь!».
В свою очередь дочка Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что таким способом продюсер пытается «замять» историю с продажей квартиры её матери. По её словам, сын положил отца в клинику.
Его положил туда сын. По какой причине? Я слышала, что к нему приезжали и ставили капельницы, а из-за чего — додумайте сами? Просто его откапывают и приводят в чувство, — подчеркнула женщина.
В июне 2019 года Алибасов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Его представители сообщили, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. У продюсера диагностировали сильные ожоги пищеварительной системы, неделю он провёл в коме.
Алибасов оценил ущерб, причинённый его здоровью, в 85 млн рублей, а моральный вред — в 15 млн рублей, писал NEWS.ru.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
News.ru: последние новости
Успенская: Ефремов потерял сознание за рулём Успенская: Ефремов потерял сознание за рулём Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с ушибом внутренних органов Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с ушибом внутренних органов Стало известно имя предполагаемой молодой любовницы Ефремова Стало известно имя предполагаемой молодой любовницы Ефремова
Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Создано «эволюционное древо» коронавируса в России
Создано «эволюционное древо» коронавируса в России
Петицию Успенской для Ефремова сочли «медвежьей услугой»
Петицию Успенской для Ефремова сочли «медвежьей услугой»
Северная Корея предупредила Сеул об акте возмездия
Северная Корея предупредила Сеул об акте возмездия
Как «Искандеры» НАТО «обстреляли»
Как «Искандеры» НАТО «обстреляли»
Умерла лжехирург Алена Верди
Умерла лжехирург Алена Верди
Видео
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
01:24
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
Происшествия
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
00:39
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
Общество
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
00:17
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
Армия Новости Москвы
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение