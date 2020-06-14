Сын Бари Алибасова переживает за здоровье своего звёздного родителя, который в прошлом году отравился средством для прочистки труб. С тех пор у продюсера начались проблемы с памятью.

Я за его мозги опасаюсь — «Крот» сильно травмировал нервную систему. Он мне может 10 раз в час позвонить, не помня, что уже звонил, — отметил Алибасов-младший в эфире программы «Ты не поверишь!».

В свою очередь дочка Лидии Федосеевой-Шукшиной заявила, что таким способом продюсер пытается «замять» историю с продажей квартиры её матери. По её словам, сын положил отца в клинику.

Его положил туда сын. По какой причине? Я слышала, что к нему приезжали и ставили капельницы, а из-за чего — додумайте сами? Просто его откапывают и приводят в чувство, — подчеркнула женщина.

В июне 2019 года Алибасов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Его представители сообщили, что он выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. У продюсера диагностировали сильные ожоги пищеварительной системы, неделю он провёл в коме.

Алибасов оценил ущерб, причинённый его здоровью, в 85 млн рублей, а моральный вред — в 15 млн рублей, писал NEWS.ru.