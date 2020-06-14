Стало известно имя любовницы Ефремова

Скорее всего, у актера роман с коллегой 36-летней Дарьей Белоусовой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Стебунов (@stebunov_i) 6 Июн 2020 в 10:57 PDT Актер Михаил Ефремов, который несколько дней назад совершил смертельное ДТП в центре столицы, скорее всего, закрутил роман с молодой актрисой Дарьей Белоусовой, которой сейчас 36 лет. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Девушка после ДТП сидела в машине актера Сергея Гармаша. Именно он приехал поддержать друга сразу после аварии. Было видно, что она волнуется и переживает. Журналисты засняли девушку. Кстати, ранее Белоусова была замужем за братом актрисы Чулпан Хаматовой Шамилем.

Подтвердил в эфире программы, что у Ефремова роман с Белоусовой, и охранник его дома.

«Я неоднократно видел их здесь вместе. Она ездит на белой машине», — заявил мужчина.