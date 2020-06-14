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Стало известно имя предполагаемой молодой любовницы Михаила Ефремова 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Стало известно имя любовницы Ефремова
Фото: globallookpress.com
Скорее всего, у актера роман с коллегой 36-летней Дарьей Белоусовой.
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Актер Михаил Ефремов, который несколько дней назад совершил смертельное ДТП в центре столицы, скорее всего, закрутил роман с молодой актрисой Дарьей Белоусовой, которой сейчас 36 лет. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Девушка после ДТП сидела в машине актера Сергея Гармаша. Именно он приехал поддержать друга сразу после аварии. Было видно, что она волнуется и переживает. Журналисты засняли девушку. Кстати, ранее Белоусова была замужем за братом актрисы Чулпан Хаматовой Шамилем.
Подтвердил в эфире программы, что у Ефремова роман с Белоусовой, и охранник его дома.
«Я неоднократно видел их здесь вместе. Она ездит на белой машине», — заявил мужчина.
Напомним, что Михаил Ефремов ближайшие два месяца проведет под домашним арестом. По его вине, как известно, погиб человек. Актер не так давно записал видеообращение к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Он попросил прощения за свой поступок и сказал, что больше такого актера как Ефремов не существует. При этом он отметил, что не будет отмазываться. Актер готов понести наказание. Скорее всего, Михаил Ефремов получит реальный срок.
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Комментарии 23
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Дарья Белоусова , НТВ
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