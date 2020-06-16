«Ефремов находится в тяжелом состоянии после ДТП»

Находящийся на домашнем аресте актер Михаил Ефремов плохо себя чувствует, заявил его адвокат Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом".

При этом, по словам правозащитника, за медицинской помощью артист не обращается.

"Очень тяжелое (самочувствие. — Прим. ред.). Абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно и физически. Это крайне тяжело", — сказал Пашаев.

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , умер от полученных травм в больнице.

По информации столичной прокуратуры, артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.