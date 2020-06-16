Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ефремов находится в «тяжелом состоянии» после ДТП, заявил адвокат 

РИА Новости и ещё 23 34 минуты назад
«Ефремов находится в тяжелом состоянии после ДТП»
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Находящийся на домашнем аресте актер Михаил Ефремов плохо себя чувствует, заявил его адвокат Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом".
При этом, по словам правозащитника, за медицинской помощью артист не обращается.
"Очень тяжелое (самочувствие. — Прим. ред.). Абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно и физически. Это крайне тяжело", — сказал Пашаев.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
По информации столичной прокуратуры, артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
Последние новости
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене "Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался "Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ТРК "Петербург-Пятый канал"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Видео
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
00:09
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
01:25
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
00:39
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
Происшествия
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
01:36
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
Происшествия Криминал
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
00:57
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
Общество
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
01:59
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение