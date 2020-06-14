Алла Довлатова пропала из-за тяжелой болезни 

Телеведущей поставили диагноз «лакунарная ангина»

Поклонников обеспокоило таинственное исчезновение 45-летней ведущей Аллы Довлатовой из эфира и социальных сетей. Обычно знаменитость каждые несколько часов обновляет свой аккаунт в социальной сети Instagram, а тут внезапно она пропала на несколько дней. Как оказалось, это произошло из-за серьезных проблем со здоровьем. Алла Александровна слегла с высокой температурой, ей поставили диагноз «лакунарная ангина».