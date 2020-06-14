Алла Довлатова пропала из-за тяжелой болезни 

Телеведущей поставили диагноз «лакунарная ангина»
Поклонников обеспокоило таинственное исчезновение 45-летней ведущей Аллы Довлатовой из эфира и социальных сетей. Обычно знаменитость каждые несколько часов обновляет свой аккаунт в социальной сети Instagram, а тут внезапно она пропала на несколько дней. Как оказалось, это произошло из-за серьезных проблем со здоровьем. Алла Александровна слегла с высокой температурой, ей поставили диагноз «лакунарная ангина».
«Друзья! Не поздравила никого с праздником, заболела. Не волнуйтесь! Заболела своей хронической болезнью — ангиной. В этот раз ангина лакунарная. Кто не знает, и слава Богу! Берегите себя и своих близких. Желаю всем крепкого здоровья, и мира в душе и в голове», — обратилась ведущая к поклонникам.
Пользователи Сети поддержали Довлатову в этой тяжелой ситуации и пожелали ей скорейшего выздоровления. «Моя дорогая», — не скрывает эмоций Лариса Гузеева. «Выздоравливать! Держаться», — написала Елена Валюшкина. Другие комментаторы стали давать ведущей советы, как справиться с недугом. «Может, гланды удалить, если так часто ангина», «Аллочка, мителеновая синька, детей ей лечу, очень помогает. Очень советую. Проверенное средство», «Мой муж все время страдал такой ангиной, даже воду не мог проглотить. Один врач сказал сделать прививку от дифтерии, и Бог миловал, лет шесть уже не было ангины», — поделились опытом поклонники.