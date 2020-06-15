Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нет волос»: Лисовец о последней встречи с Фриске 

Павел Тиунов и ещё 6 1 час назад
«Нет волос»: Лисовец о последней встречи с Фриске
Фото: РИА Новости
15 июня 2015 года — день смерти певицы Жанны Фриске. Звезда скончалась из-за тяжелейшего онкологического заболевания. При этом до последних дней жизни несмотря на смертельный недуг артистка излучала оптимизм, заявил в беседе с корреспондентом «Московского комсомольца» стилист Влад Лисовец. Он вспомнил, как в последний раз стриг свою подругу.
По словам парикмахера, Фриске за несколько месяцев до своей смерти сама изъявила желание посетить салон красоты, наотрез отказавшись, чтобы стилист приехал к ней домой. Встретить певицу Лисовец вышел сам, но, выходя из машины, она не стала подавать ему руку, демонстрируя свою самостоятельность. При этом стилист подчеркнул, что на тот момент Фриске уже перенесла тяжелую операцию в США: она с трудом передвигалась, прихрамывая на одну ногу, почти ослепла, а ее густая прическа сильно поредела.
В салоне певица заявила, что её не нужно закрывать ширмой от посторонних глаз. Лисовец подчеркнул, что Фриске было неважно, как ее подстригут, поскольку, по ее словам, результата она все равно не увидит.
«Это был ужас. Я стригу свою подругу, которая видит только силуэт, у которой практически нет волос… А она смеется», — цитирует издание слова стилиста.
Спустя три месяца после похода в салон красоты Фриске впала в кому, а еще через три — скончалась.
Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в возрасте 40 лет. Официальная причина смерти глиобластома мозга.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
Комментарии
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Влад Лисовец , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
«Хотели что-то скрыть»: Кравец о похоронах Норкиной
Названа причина гибели «Доктора Смерти»
Названа причина гибели «Доктора Смерти»
Видео
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
00:09
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
01:25
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
00:39
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
Происшествия
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
01:36
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
Происшествия Криминал
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
00:57
Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
Общество
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
01:59
Российские и американские военные схлестнулись в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение