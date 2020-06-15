«Нет волос»: Лисовец о последней встречи с Фриске 

15 июня 2015 года — день смерти певицы Жанны Фриске . Звезда скончалась из-за тяжелейшего онкологического заболевания. При этом до последних дней жизни несмотря на смертельный недуг артистка излучала оптимизм, заявил в беседе с корреспондентом «Московского комсомольца» стилист Влад Лисовец . Он вспомнил, как в последний раз стриг свою подругу.

По словам парикмахера, Фриске за несколько месяцев до своей смерти сама изъявила желание посетить салон красоты, наотрез отказавшись, чтобы стилист приехал к ней домой. Встретить певицу Лисовец вышел сам, но, выходя из машины, она не стала подавать ему руку, демонстрируя свою самостоятельность. При этом стилист подчеркнул, что на тот момент Фриске уже перенесла тяжелую операцию в США: она с трудом передвигалась, прихрамывая на одну ногу, почти ослепла, а ее густая прическа сильно поредела.

В салоне певица заявила, что её не нужно закрывать ширмой от посторонних глаз. Лисовец подчеркнул, что Фриске было неважно, как ее подстригут, поскольку, по ее словам, результата она все равно не увидит.

«Это был ужас. Я стригу свою подругу, которая видит только силуэт, у которой практически нет волос… А она смеется», — цитирует издание слова стилиста.

Спустя три месяца после похода в салон красоты Фриске впала в кому, а еще через три — скончалась.

Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в возрасте 40 лет. Официальная причина смерти глиобластома мозга.