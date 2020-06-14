Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат объяснил, что может спасти Ефремова от тюрьмы 

Ирина Лебедева 20 минут назад
Адвокат объяснил, что может спасти Ефремова от тюрьмы
Фото: РИА Новости
Как пишут СМИ, опираясь на мнение экспертов, спасти Михаила Ефремова от тюрьмы могут лишь результаты экспертиз.
Во ФСИН раскрыли, как будет сидеть Ефремов
Автотехнической — если она покажет, что у машины отказали тормоза. Или случилась еще какая-нибудь серьезная поломка, помешавшая водителю избежать аварии.
Но в данной ситуации, когда общеизвестно, что актер был пьян до невменяемости, рассчитывать на нее крайне сомнительно.
А вот тема невменяемости выглядит более перспективной, — рассказывает «Московский Комсомолец».
Есть такое психическое заболевание, которое называется абсансная эпилепсия. Она может возникнуть в том числе, и у людей, злоупотребляющих алкоголем и принимающих запрещенные препараты.
И ведет к приступам — кратковременной потере сознания с сопутствующей потерей памяти.
А Михаил Ефремов уже много лет является рабом зависимостей.
Эксперт «МК» адвокат Наталья Моросникова считает, что лучший способ помочь Ефремову остаться на свободе — доказать, что он болен.
Для этого актера отправят на обследование скорее всего, в институт Сербского.
«Я ни в коем случае не берусь выносить какие-то вердикты. Однако характерные моменты видели все, например, реакцию Михаила Ефремова. На следующий день после ДТП он не помнил, где был, и что с ним произошло. Частичная и полная амнезия тоже может быть признаком абсансной эпилепсии, спровоцированной долгим периодом употребления алкоголя», — приводит издание слова адвоката.
Как ранее писал «Рамблер», опрошенные «Ура.ру» юристы заявили, что у актера Михаила Ефремова есть шанс избежать сурового наказания за ДТП, в котором погиб человек.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
Комментарии 5
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , ФСИН , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
«Трамп больше не президент США»
«Трамп больше не президент США»
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
Киркоров не будет извиняться за видео о десантниках
Киркоров не будет извиняться за видео о десантниках
Видео
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
00:14
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
Происшествия Пожары
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
01:17
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
00:19
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Шоу-бизнес
Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под больного»
01:41
Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под больного»
Происшествия
Друг рассказал о состоянии Джигарханяна
01:13
Друг рассказал о состоянии Джигарханяна
Шоу-бизнес
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение