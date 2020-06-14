Адвокат объяснил, что может спасти Ефремова от тюрьмы 

Как пишут СМИ, опираясь на мнение экспертов, спасти Михаила Ефремова от тюрьмы могут лишь результаты экспертиз.
Автотехнической — если она покажет, что у машины отказали тормоза. Или случилась еще какая-нибудь серьезная поломка, помешавшая водителю избежать аварии.
Но в данной ситуации, когда общеизвестно, что актер был пьян до невменяемости, рассчитывать на нее крайне сомнительно.
А вот тема невменяемости выглядит более перспективной, — рассказывает «Московский Комсомолец».
Есть такое психическое заболевание, которое называется абсансная эпилепсия. Она может возникнуть в том числе, и у людей, злоупотребляющих алкоголем и принимающих запрещенные препараты.
И ведет к приступам — кратковременной потере сознания с сопутствующей потерей памяти.
А Михаил Ефремов уже много лет является рабом зависимостей.
Эксперт «МК» адвокат Наталья Моросникова считает, что лучший способ помочь Ефремову остаться на свободе — доказать, что он болен.
Для этого актера отправят на обследование скорее всего, в институт Сербского.
«Я ни в коем случае не берусь выносить какие-то вердикты. Однако характерные моменты видели все, например, реакцию Михаила Ефремова. На следующий день после ДТП он не помнил, где был, и что с ним произошло. Частичная и полная амнезия тоже может быть признаком абсансной эпилепсии, спровоцированной долгим периодом употребления алкоголя», — приводит издание слова адвоката.
Как ранее писал «Рамблер», опрошенные «Ура.ру» юристы заявили, что у актера Михаила Ефремова есть шанс избежать сурового наказания за ДТП, в котором погиб человек.