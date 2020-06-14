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Родных Армена Джигарханяна замучили угрозами в Сети 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Родных Джигарханяна замучили угрозами
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Наследник 84 летнего Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан пожаловался на то, что его семье постоянно угрожают. Его матери Татьяне Власовой также приходят онлайн-сообщения с обещаниями расправы.
Друг рассказал о состоянии Джигарханяна
Пасынок актёра связался с одним из тех, кто отправлял угрозы семье Джигарханяна и тот признался, что травля заказана со стороны. После этого Степан пообещал обратиться в полицию и наказать всех виновных, пишет «Экспресс Газета».
Суть в том, что авторы гнилых комментов, появляющихся почти под каждым моим постом, на деле не являются авторами, а лишь выполняют платный заказ, понятия не имея, кому адресуют заготовленный текст — таков механизм. Пока обойдусь без упоминания конкретных аккаунтов и лиц. Но экшена никто не отменял — пусть помнят, что так и до статьи дойти можно!, — заявил Степан Арменович.
При этом он не назвал имён злоумышленников, стоящих за травлей семьи, однако не исключил, что это могут быть продажные журналисты. Поводом стало растиражированное СМИ сообщение о том, что у Джигарханяна серьёзные проблемы со здоровьем. При этом Степан не раз говорил, что отец всего лишь проходит плановый осмотр.
Как писал NEWS.ru, ранее Джигарханяна выписали из московской больницы
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Татьяна Власова , Армен Джигарханян
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