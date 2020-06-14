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Автор скандального ролика с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ 

News.ru 36 минут назад
Автор видео с Киркоровым ответил на критику экс-главы ВДВ
Фото: АГН «Москва»
Режиссер Марюс Вайсберг, снявший скандальный ролик с Филиппом Киркоровым в роли десантника, заявил, что не хотел никого оскорбить.
Ранее Киркоров опубликовал скетч, в котором предстал в тельняшке и голубом берете с двусмысленными шутками об ориентации своего персонажа. Экс-глава ВДВ Владимир Шаманов назвал этот сюжет отвратительным и призвал Киркорова извиниться и удалить видео.
Как сообщает KP.ru, Вайсберг отметил, что Киркоров — просто артист, которые играл роль, поэтому предъявлять претензии лично ему странно. Кроме того, по его мнению, скетч не относился к ВДВ.
Если над кем-то Филипп и смеялся, то только над собой. Там же прослеживается и самоирония сценаристов, — цитирует издание Вайсберга.
Он добавил, что нужно легче относится к таким вещам и посетовал, что в обществе страсти накалены «до маразма».
Как писал NEWS.ru, сам Киркоров не станет извиняться за видео о десантниках. Пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская добавила, что представителей артиста удалить ролик не просили.
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Комментарии 9
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Екатерина Успенская , Марюс Вайсберг , Владимир Шаманов
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