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«Выглядит болезненно»: внешний вид Николая Расторгуева взволновал россиян 

Экспресс газета и ещё 1 4 часа назад
Внешний вид Расторгуева взволновал россиян
Фото: Instagram
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63-летний музыкант Николай Расторгуев взволновал поклонников нездоровым внешним видом. Лидер группы «Любэ» в компании коллег принял участие в большом праздничном концерте «Мы вместе!», посвященному Дню России. Снимки Расторгуева опубликовал в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram Леонид Агутин, который также присутствовал на мероприятии.
«С Днём России вас, друзья! Будьте счастливы и обязательно здоровы!», — подписал кадр исполнитель суперхита «Парень чернокожий».
Однако вместо радости опубликованные Агутиным кадры вызвали лишь беспокойство. Многие обратили внимание на весьма странный внешний вид Расторгуева, который явно оставляет желать лучшего. Некоторая даже предположили, что Николай Вячеславович борется с каким-то смертельным недугом — например, циррозом печени.
«На снимке Николай выглядит так, будто уже долгое время борется со смертельным недугом: желтоватая кожа, изможденный вид и огромные мешки под глазами», — указывают авторы издания «Дни.Ru». Число подобных комментариев было столь велико, что ясность в ситуацию решил внести сам Агутин. Леонид Николаевич утверждает, что с Расторгуевым все хорошо, однако сам Агутин переборщил с «фотошопом».
«С Колей все хорошо. Это я эффектом переборщил», — ответил певец взволнованным фанатам.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Николай Расторгуев
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