Внешний вид Расторгуева взволновал россиян

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Поклонники беспокоятся по поводу здоровья фронтмена «Любэ»

«С Днём России вас, друзья! Будьте счастливы и обязательно здоровы!», — подписал кадр исполнитель суперхита «Парень чернокожий».

Однако вместо радости опубликованные Агутиным кадры вызвали лишь беспокойство. Многие обратили внимание на весьма странный внешний вид Расторгуева, который явно оставляет желать лучшего. Некоторая даже предположили, что Николай Вячеславович борется с каким-то смертельным недугом — например, циррозом печени.

«На снимке Николай выглядит так, будто уже долгое время борется со смертельным недугом: желтоватая кожа, изможденный вид и огромные мешки под глазами», — указывают авторы издания «Дни.Ru». Число подобных комментариев было столь велико, что ясность в ситуацию решил внести сам Агутин. Леонид Николаевич утверждает, что с Расторгуевым все хорошо, однако сам Агутин переборщил с «фотошопом».

«С Колей все хорошо. Это я эффектом переборщил», — ответил певец взволнованным фанатам.