«Я вас убью!»: Гузеева поругалась с героем передачи 

Лариса Гузеева в новом выпуске шоу «На дачу!» столкнулась с непривычной ситуацией.
Глава семьи Гавриловых, которая принимала телеведущую у себя в загородном доме, оказался столь самоуверен и спокоен, что рассердил гостью — рассказывает СтарХит.
Сначала Лариса попыталась объяснить Андрею Гаврилову, что он не прав, превратив во время самоизоляции супругу в уборщицу и кухарку.
Получилось так, что помимо членов семьи на дачу переехал и учитель из Китая — из-за закрытия границ он не смог улететь на родину. Но его затянувшееся присутствие в итоге хозяйку утомило.
Кстати, педагог — вегетарианец, и готовить ему приходилось отдельно.
Она поговорила с мужем, но тот сказал что его, как раз, компания такого хорошего парня вполне устраивает.
Гузеева сказала главе семьи, что ему все же следует организовать отъезд гостя, а жене уделять побольше внимания. И уж точно не сравнивать так часто с бывшей супругой, что он имеет привычку делать.
Она привела пример, сказав, что Андрею будет неприятно, если его супруга заявит, что у ее бывшего шашлык получался куда как лучше.
Но Андрею это оказалось безразлично. Более того, он сообщил, что его предыдущая и нынешняя супруги прекрасно общаются, и именно первая научила вторую хорошо готовить.
Гузеева не выдержала.
«Все, я не хочу это слышать, уберите от греха подальше, а то я вас убью», — возмутилась телеведущая.
Как ранее писал «Рамблер», актер Алексей Панин — помоечник. Об этом актриса и журналистка Лариса Гузеева заявила в эфире своего шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.