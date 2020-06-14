Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я вас убью!»: Гузеева поругалась с героем передачи 

Ирина Лебедева 28 минут назад
«Я вас убью!»: Гузеева поругалась с героем передачи
Фото: РИА Новости
Лариса Гузеева в новом выпуске шоу «На дачу!» столкнулась с непривычной ситуацией.
Глава семьи Гавриловых, которая принимала телеведущую у себя в загородном доме, оказался столь самоуверен и спокоен, что рассердил гостью — рассказывает СтарХит.
"Упала и покатилась": пьяная Гузеева сорвала спектакль
Сначала Лариса попыталась объяснить Андрею Гаврилову, что он не прав, превратив во время самоизоляции супругу в уборщицу и кухарку.
Получилось так, что помимо членов семьи на дачу переехал и учитель из Китая — из-за закрытия границ он не смог улететь на родину. Но его затянувшееся присутствие в итоге хозяйку утомило.
Кстати, педагог — вегетарианец, и готовить ему приходилось отдельно.
Она поговорила с мужем, но тот сказал что его, как раз, компания такого хорошего парня вполне устраивает.
Гузеева сказала главе семьи, что ему все же следует организовать отъезд гостя, а жене уделять побольше внимания. И уж точно не сравнивать так часто с бывшей супругой, что он имеет привычку делать.
Она привела пример, сказав, что Андрею будет неприятно, если его супруга заявит, что у ее бывшего шашлык получался куда как лучше.
Но Андрею это оказалось безразлично. Более того, он сообщил, что его предыдущая и нынешняя супруги прекрасно общаются, и именно первая научила вторую хорошо готовить.
Гузеева не выдержала.
«Все, я не хочу это слышать, уберите от греха подальше, а то я вас убью», — возмутилась телеведущая.
Как ранее писал «Рамблер», актер Алексей Панин — помоечник. Об этом актриса и журналистка Лариса Гузеева заявила в эфире своего шоу «Давай поженимся!» на Первом канале.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Алексей Панин , Андрей Гаврилов , Лариса Гузеева , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никогда»: бывшая жена Гуфа разнесла жадных мужей
«Никогда»: бывшая жена Гуфа разнесла жадных мужей
Муж Скабеевой обратился к репортерам после ДТП с Ефремовым
Муж Скабеевой обратился к репортерам после ДТП с Ефремовым
На Украине иностранцам вручили младенцев в вышиванках
На Украине иностранцам вручили младенцев в вышиванках
«Умный» выстрел: США тестируют в Сирии новый прицел
«Умный» выстрел: США тестируют в Сирии новый прицел
Россиян предупредили о новых опасных инфекциях
Россиян предупредили о новых опасных инфекциях
Видео
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
00:14
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
Происшествия Пожары
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
01:17
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
00:19
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Шоу-бизнес
Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под больного»
01:41
Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под больного»
Происшествия
Друг рассказал о состоянии Джигарханяна
01:13
Друг рассказал о состоянии Джигарханяна
Шоу-бизнес
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение