«Я вас убью!»: Гузеева поругалась с героем передачи 

Лариса Гузеева в новом выпуске шоу «На дачу!» столкнулась с непривычной ситуацией.

Глава семьи Гавриловых, которая принимала телеведущую у себя в загородном доме, оказался столь самоуверен и спокоен, что рассердил гостью — рассказывает СтарХит.

Сначала Лариса попыталась объяснить Андрею Гаврилову , что он не прав, превратив во время самоизоляции супругу в уборщицу и кухарку.

Получилось так, что помимо членов семьи на дачу переехал и учитель из Китая — из-за закрытия границ он не смог улететь на родину. Но его затянувшееся присутствие в итоге хозяйку утомило.

Кстати, педагог — вегетарианец, и готовить ему приходилось отдельно.

Она поговорила с мужем, но тот сказал что его, как раз, компания такого хорошего парня вполне устраивает.

Гузеева сказала главе семьи, что ему все же следует организовать отъезд гостя, а жене уделять побольше внимания. И уж точно не сравнивать так часто с бывшей супругой, что он имеет привычку делать.

Она привела пример, сказав, что Андрею будет неприятно, если его супруга заявит, что у ее бывшего шашлык получался куда как лучше.

Но Андрею это оказалось безразлично. Более того, он сообщил, что его предыдущая и нынешняя супруги прекрасно общаются, и именно первая научила вторую хорошо готовить.

Гузеева не выдержала.

«Все, я не хочу это слышать, уберите от греха подальше, а то я вас убью», — возмутилась телеведущая.