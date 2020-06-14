Все новости на карте

Совсем недавно гремел скандал из-за слов Регины Тодоренко о домашнем насилии.

По его итогам телеведущая лишилась рекламных контрактов, что повлекло значительные финансовые потери, а также серьезно подпортила себе репутацию.

Похоже, что этот же путь проходит и Ксения Собчак , высмеявшая откровение Стаса Костюшкина о том, что тот в детстве стал жертвой маньяка.

И, если репутационные издержки эпатажную светскую львицу вряд ли взволнуют, то денежные потери не порадуют точно.

А они уже начинаются, как пишет Экспресс Газета, которая выложила скриншот ответа компании возмущенной подписчице.

Косметический бренд Mixit, с которым сотрудничала Собчак, разорвал с ней контракт. Об этом компания сообщила в инстаграме.

Как ранее сообщал «Рамблер», Ксения Собчак выложила на своем канале сатирический ролик, который задел Стаса Костюшкина.