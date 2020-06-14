Совсем недавно гремел скандал из-за слов Регины Тодоренко о домашнем насилии.
По его итогам телеведущая лишилась рекламных контрактов, что повлекло значительные финансовые потери, а также серьезно подпортила себе репутацию.
Похоже, что этот же путь проходит и Ксения Собчак, высмеявшая откровение Стаса Костюшкина о том, что тот в детстве стал жертвой маньяка.
И, если репутационные издержки эпатажную светскую львицу вряд ли взволнуют, то денежные потери не порадуют точно.
А они уже начинаются, как пишет Экспресс Газета, которая выложила скриншот ответа компании возмущенной подписчице.
Косметический бренд Mixit, с которым сотрудничала Собчак, разорвал с ней контракт. Об этом компания сообщила в инстаграме.
Как ранее сообщал «Рамблер», Ксения Собчак выложила на своем канале сатирический ролик, который задел Стаса Костюшкина.
Телеведущая произнесла фразу: «Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?».