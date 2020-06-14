Публика «потеряла» электронный браслет Ефремова 

Тема смертельного ДТП, которое устроил пьяный до невменяемости Михаил Ефремов , не сходит с повестки дня.

Большое внимание зрителей привлекло и «покаянное видео» актера. И вот пользователи интернета начали обсуждать еще один вопрос: почему на ногах Ефремова не видно «арестантского» электронного браслета?

Возникли различные предположения — либо Ефремов, находящийся как известно, под домашним арестом, его самовольно снял, либо же правоохранительные органы проявили к заслуженному артисту не санкционированное законом снисхождение.

Журналисты «Комсомольской правды» выяснили , что устройство это совсем не громоздкое, оно очень похоже на обычные наручные часы.

Так что спрятать его под носки и джинсы очень легко и, скорее всего Михаил Ефремов так и сделал — что естественно, кому хочется демонстрировать подобные «кандалы».

Как ранее писал «Рамблер», физиономист и психолог оценили, врёт ли Ефремов на видео с извинениями.

Физиономист Светлана Филатова склоняется к выводу, что артист говорит искренне на видео и испытывает истинные эмоции.

Однако психолог Павел Жавнеров не поверил словам артиста. Он отметил, что многие жесты Михаила Ефремова говорят лишь о хорошей актёрской игре.