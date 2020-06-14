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Публика «потеряла» электронный браслет Ефремова 

Ирина Лебедева 20 минут назад
Публика «потеряла» электронный браслет Ефремова
Фото: Instagram
Тема смертельного ДТП, которое устроил пьяный до невменяемости Михаил Ефремов, не сходит с повестки дня.
Большое внимание зрителей привлекло и «покаянное видео» актера. И вот пользователи интернета начали обсуждать еще один вопрос: почему на ногах Ефремова не видно «арестантского» электронного браслета?
Возникли различные предположения — либо Ефремов, находящийся как известно, под домашним арестом, его самовольно снял, либо же правоохранительные органы проявили к заслуженному артисту не санкционированное законом снисхождение.
Журналисты «Комсомольской правды» выяснили, что устройство это совсем не громоздкое, оно очень похоже на обычные наручные часы.
Так что спрятать его под носки и джинсы очень легко и, скорее всего Михаил Ефремов так и сделал — что естественно, кому хочется демонстрировать подобные «кандалы».
Как ранее писал «Рамблер», физиономист и психолог оценили, врёт ли Ефремов на видео с извинениями.
Физиономист Светлана Филатова склоняется к выводу, что артист говорит искренне на видео и испытывает истинные эмоции.
Однако психолог Павел Жавнеров не поверил словам артиста. Он отметил, что многие жесты Михаила Ефремова говорят лишь о хорошей актёрской игре.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Светлана Филатова , МВД , Комсомольская правда
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