«Моральные уроды»: звезды о ДТП с Ефремовым

Среди артистов, телеведущих и экспертов не утихают споры по поводу вины актера Михаила Ефремова, который стал участником смертельного ДТП в Москве. Одни комментаторы считают, что артисту нет прощения, другие пытаются оправдать его поступок.
8 июня на Смоленской площади Ефремов устроил ДТП, выехав на встречную полосу и врезавшись на своем Jeep Grand Cherokee в автофургон Lada. Водитель автофургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, был госпитализирован и вскоре скончался. Позже на виновника аварии завели уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. Позже он опубликовал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего.
Актер Гоша Куценко в своем аккаунте Instagram призвал не осуждать Михаила Ефремова. Он считает, что артист еще может искупить вину за смерть погибшего водителя.
"Сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение… И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя", — написал Куценко.
Телеведущая Виктория Боня в социальных сетях выразила мнение, что погибший автомобилист спас душу Ефремова.
"Он пришел в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушел, спасая душу такого, как Ефремов", — написала она в Instagram.
Телеведущий Михаил Леонтьев в эфире радиостанции "Вести ФМ" считает, что общество устроило "языческую вакханалию" и пытается "публично заколоть" Ефремова. Он попросил звезд прекратить обсуждать ситуацию со скандальным ДТП. Леонтьев задался вопросом, как бы люди отреагировали, если бы виновником такого происшествия стал бард Владимир Высоцкий.
"Меня просто безумно тяготит, поражает то, как это все переживается социумом… Ужасно то, что Мишка делал, конечно, ужасно, но какой он убийца?… Что же за люди-то такие? Что это такое вообще творится? Это какая-то языческая вакханалия: сакральная жертва им нужна. Вот заколем публично, возвопим и будет все в порядке… Уроды. Моральные уроды ", — сказал Леонтьев.
Не оставил без внимания обращение Ефремова к семье погибшего и журналист Владимир Соловьев. Он считает, что артист нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста во время записи видео.
"Кто записывал "извинения Ефремова"? Сам? Кто текст писал? Сам? Разве находясь под домашним арестом, он имеет право пользоваться сотовой связью?" — написал в Telegram Соловьев.
Певица Любовь Успенская в свою очередь заявила, что Михаил Ефремов "нуждается не в наказании, а в лечении". Успенская организовать выступления в его поддержку. Также она выразила мнение, что хуже, чем сам Ефремов, его никто не накажет.
"Актеров, музыкантов, народных артистов: Винокур, Лещенко, Бабкина. Я соберу всех людей, мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера", — сказала она в эфире Пятого канала.
Также актер Иван Охлобостин написал "ВКонтакте" обращение к журналистам, в котором попросил не вмешивать бывшую жену Михаила Ефремова Ксению Качалину в освещение инцидента. Он призвал людей быть милосерднее и оставить в покое актрису.