«Это не совместимо с действительностью»

Артист Филипп Киркоров всего лишь сыграл в телевизионном юмористическом скетч-шоу о десантниках. Об этом заявила представитель артиста Екатерина Успенская

Представитель Киркорова рекомендовала «все вопросы» направить правообладателям проекта — каналу «СТС» и сериалу «В Маске шоу», отмечает РИА Новости.

Оправдываться за роль «десантника-гея» представителю Киркорова пришлось после претензий к певцу со стороны экс-главы ВДВ Владимира Шаманова . Парламентарий заявил, что певец оскорбил важные символы десантников — тельняшку и берет. Он потребовал от певца извиниться и удалить видео из его Instagram «для своего же блага».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель командира «Псковской дивизии», полковник, Герой России Андрей Красов напомнил в эфире НСН о границах юмора по отношению с людям, профессия которых связана с исполнением долга перед Родиной и риском для жизни.

«К людям любой профессии необходимо относиться по-человечески, хорошо. Человека в погонах нельзя ни оскорблять, мне кажется, ни обижать. Цена профессии военнослужащего — человеческая жизнь. Поэтому это (видео с участием Филиппа Киркорова про десантника-гея — прим. НСН) не только не совместимо с действительностью. Это оскорбительно, уничижительно для воздушно-десантных войск, которые являются резервом Верховного главнокомандующего и готовы выполнить боевые задачи в любой точке мира», — пояснил бывший десантник.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал Филиппа Киркорова «рабом своей профессии».