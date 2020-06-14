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«Порно с Тимати? Не смешите»: Собчак уличила рэпера во лжи 

Ирина Лебедева и ещё 3 42 минуты назад
«Порно с Тимати? Не смешите»: Собчак уличила рэпера во лжи
Фото: Instagram
Тимати на днях выпустил новый трек совместно с Джиганом и блогером Даней Милохиным.
«Ой, не играйте в эти игры!: Собчак увидели в гробу
Видеоклип за несколько дней набрал более двух миллионов просмотров. Но есть специфический момент — в тексте Тимати напоминает слушателям об интимном видео с участием Ксении Собчак.
Пользователи интернета не пропустили эту информацию мимо ушей. Сети, а за ними СМИ стали мусолить новость о том, что появился инсайдерский слив «видео для взрослых».
Ксения Собчак высмеяла Тимати — оказывается, он взял архивные кадры постановочного видео, сделанного во время съемки клипа.
Это была запись 2008 года.
«Господи, не верю, что Тимати до этого опустился. Эти кадры, всем известно, из клипа «Потанцуй со мной», где мы пародировали слитое в Интернет видео Пэрис Хилтон. Да, я уже тогда любила стёб и пародии, просто вы этого не помните. На съемочной площадке было человек 20, включая Дениса Симачева. Порно с Тимати? Не смешите мои седины. Ох, совсем парень рехнулся», — цитируют слова светской львицы 7Дней.
Тимати заявление Собчак пока никак не прокомментировал.
Как сообщал «Рамблер», бывший участник скандального проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram опубликовал обложку мужского журнала «Пингвин» за июнь 2003 года с Ксенией Собчак.
На фотографии телеведущая выглядит вульгарно и достаточно откровенно.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Денис Симачев , Тимати , Ксения Собчак , Пэрис Хилтон
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