Наталья Штурм опубликовала в соцсети обращение к адвокату семьи Захаровых Добровинскому.

Она написала что адресует свои слова именно ему, поскольку именно он сейчас рулит ситуацией.

«Вы, как один из самых известных адвокатов, можете окончательно размазать Михаила Ефремова, а можете направить дело стороны потерпевших, не подливая масло в огонь. Сейчас вы Главный режиссёр действа. Не милуйте, но и не добивайте».

Что касается самого видеообращения, то Наталья считает, что задержка с ним произошла потому, что Ефремов просто был не в состоянии сделать его раньше.

«Для тех, кто не жил с алкоголиком, смею рассказать что: первых два дня он физически кроме как опохмелиться не мог ничего. На третий день, конечно же, ему дали поправить здоровье, иначе резкий выход из запоя не посоветует ни один нарколог. На третий день он с юристами составил текст».

По мнению певицы, Ефремов говорил искренне. Единственная фраза была произнесена «по наущению» — что нельзя садиться пьяным за руль.

«Остальное шло от души, больной души, потому что алкоголизм — это болезнь головы».

Штурм просит Добровинского обратиться к здравому смыслу и уговорить родственников погибшего Захарова принять помощь от Ефремова.