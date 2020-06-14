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Наталья Штурм обратилась к адвокату семьи Захарова из-за дела Ефремова 

РИА Новости 16 минут назад
«Не добивайте»: Наталья Штурм — семье Захарова
Фото: ТАСС
Певица Наталья Штурм в своем Instagram обратилась к адвокату Александру Добровинскому, представляющего интересы семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова.
Штурм отметила, что именно адвокат управляет решениями семьи погибшего, именно его советам они и будут следовать.
По словам артистки, Ефимов в своем видеообращении к родственникам Захарова только одну фразу "произнес по наущению" — о том, что нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии. Остальные слова, как считает Штурм, шли "от души, больной души, потому что алкоголизм — это болезнь головы".
"Когда просят прощения и идут на плаху — надо прощать. Тут дело не в принципе, а в подсказках. Семья, где муж работал курьером, нуждается", — отметила певица.
Штурм подчеркнула, что погибший был хорошим человеком и это видно, однако семье нужно выживать, а гонорары за участие в ток-шоу закончатся. По ее словам, раздавленный и больной актер из тюрьмы не сможет помочь семье погибшего.
"Это не гуманизм. Это здравый смысл — Михаил должен этой семье", — пояснила артистка, отметив, что родственникам погибшего следует дать актеру возможность искупить вину всеми способами.
Поэтому Штурм обратилась к Добровинскому, подчеркнув, что именно он является "главным режиссером действа".
"Не милуйте, но и не добивайте", — подытожила она.

Смертельное ДТП с участием Ефремова

В начале недели Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и на встречной полосе столкнулся в фургоном, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина скончался в больнице.
Экспертиза выявила, что в момент аварии актер был пьян. Позднее в крови Ефремова нашли следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело, артисту грозит до 12 лет заключения.
Накануне он записал видеообращение, в котором просил у родственников Захарова прощения и также обещал им помочь, если они согласятся. Позднее адвокат семьи Александр Добровинский заявил, что родные погибшего отказались от материальных компенсаций и намерены добиться справедливого суда.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Наталья Штурм
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