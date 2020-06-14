Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Двух шагов не могу сделать»: Дмитрий Снэйк покалечился 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
«Двух шагов не могу сделать»: Дмитрий Снэйк покалечился
Фото: Instagram
Барабанщик Дмитрий Хакимов известный как Дмитрий Снэйк крайне неудачно упал с электросамоката и получил серьезные травмы, — информирует Экспресс Газета.
«Все-таки не мое — эти двухколесные с электроприводом средства передвижения. Сломал ключицу, получил сотрясение мозга и по мелочи всякие ссадины и ушибы… У меня полная дезориентация — двух шагов не могу сделать», — написал он в микроблоге.
В инстаграме Дмитрий выложил фотографию с рукой на перевязи и разбитым лицом.
Для музыканта руки — рабочий инструмент, и Снэйк пишет, что надеется пережить эту историю как можно скорее.
Напомним, что после распада группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов основал The Matrixx и забрал с собой в новый коллектив барабанщика Дмитрия Хакимова (он же Snake). Хакимов не только ударник, но и является директором группы.
Как ранее писал «Рамблер», музыкант групп «Наив» и «The MATRIXX» Дмитрий «Снейк» Хакимов рассказал в своих социальных сетях, что на карантине он усердно учиться передавать энергию настоящего РОКА через экраны мониторов.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
Комментарии
Шоу-бизнес , Глеб Самойлов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Путин присвоил Светлане Петренко звание генерал-майора
Путин присвоил Светлане Петренко звание генерал-майора
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя
Помпео обратился к россиянам
Помпео обратился к россиянам
Видео
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
01:17
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
01:38
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
Политика США
«Трамп больше не президент США»
02:59
«Трамп больше не президент США»
В мире Происшествия
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение