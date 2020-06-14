«Двух шагов не могу сделать»: Дмитрий Снэйк покалечился 

Барабанщик Дмитрий Хакимов известный как Дмитрий Снэйк крайне неудачно упал с электросамоката и получил серьезные травмы, — информирует Экспресс Газета.
«Все-таки не мое — эти двухколесные с электроприводом средства передвижения. Сломал ключицу, получил сотрясение мозга и по мелочи всякие ссадины и ушибы… У меня полная дезориентация — двух шагов не могу сделать», — написал он в микроблоге.
В инстаграме Дмитрий выложил фотографию с рукой на перевязи и разбитым лицом.
Для музыканта руки — рабочий инструмент, и Снэйк пишет, что надеется пережить эту историю как можно скорее.
Напомним, что после распада группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов основал The Matrixx и забрал с собой в новый коллектив барабанщика Дмитрия Хакимова (он же Snake). Хакимов не только ударник, но и является директором группы.
Как ранее писал «Рамблер», музыкант групп «Наив» и «The MATRIXX» Дмитрий «Снейк» Хакимов рассказал в своих социальных сетях, что на карантине он усердно учиться передавать энергию настоящего РОКА через экраны мониторов.