«Двух шагов не могу сделать»: Дмитрий Снэйк покалечился 

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Барабанщик Дмитрий Хакимов известный как Дмитрий Снэйк крайне неудачно упал с электросамоката и получил серьезные травмы, — информирует Экспресс Газета.

«Все-таки не мое — эти двухколесные с электроприводом средства передвижения. Сломал ключицу, получил сотрясение мозга и по мелочи всякие ссадины и ушибы… У меня полная дезориентация — двух шагов не могу сделать», — написал он в микроблоге.

В инстаграме Дмитрий выложил фотографию с рукой на перевязи и разбитым лицом.

Для музыканта руки — рабочий инструмент, и Снэйк пишет, что надеется пережить эту историю как можно скорее.