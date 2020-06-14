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«Низко кланяюсь руководству страны»: Иосиф Пригожин 

Ирина Лебедева и ещё 2 19 минут назад
«Низко кланяюсь руководству страны»
Фото: Instagram
Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что благодарен правительству за меры поддержки. Теперь он сможет выплатить какие-то деньги свои артистам. По крайней мере, этого должно хватить на еду.
«…я низко кланяюсь руководству страны. Во-первых, нас освободили от уплат налогов за второй квартал. Нам действительно прислали какие-то деньги, которые я готов отдать музыкантам. Согласно МРОТ, какие-то три копейки дали, но это уже спасение, хотя бы покушать купить», — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».
Продюсер подчеркнул, что его слова о «бедственном положении» представителей шоу-бизнеса полностью соответствуют действительности.
В качестве примера Пригожин привел ситуацию со своей супругой — певицей Валерией.
«Валерия — это не просто артист, это предприятие, вокруг которого сосредоточено огромное количество людей. Представьте себе — Валерия перестала работать, и вокруг нее перестали кушать примерно 15 семей».
Как ранее писал «Рамблер», Продюсер Иосиф Пригожин жестко осудил Михаила Ефремова, в результате безответственности которого погиб человек.
Пригожин убежден, что штрафы за пьянство за рулем должны быть огромными.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
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Шоу-бизнес , Другое , Михаил Ефремов , Иосиф Пригожин , Валерия , Радиостанция "Говорит Москва"
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