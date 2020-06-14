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Пелагея стала выглядеть лучше после развода 

Экспресс газета и ещё 3 14 июня 2020
Пелагея стала выглядеть лучше после развода
Фото: Pravda Komsomolskaya/Globallook Press
Пелагея приняла участие в торжественном концерте, который был посвящен Дню России
33-летняя Пелагея рассталась с неверным мужем Иваном Телегиным в конце прошлого года. В июле пара официально оформит развод. Свобода пошла певице на пользу. Сейчас она выглядит как никогда хорошо.
Пелагея выложила снимок, на котором она запечатлена после торжественного концерта на Красной площади. Певица позирует в брючном светло-голубом костюме и выглядит абсолютно счастливой.
Пелагея признавалась, что для нее расставание стало тяжелым испытанием. Она хочет сохранить хорошие отношения с мужем ради их общей дочери Таисии. Иван оставил артистке квартиру в центре Москвы и обязался выплачивать крупную сумму алиментов.
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Шоу-бизнес , Другое , Иван Телегин
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