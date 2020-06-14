Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боня заявила, что Захаров «спас душу» Ефремова 

Ирина Лебедева 35 минут назад
Виктория Боня заявила, что Сергей Захаров, погибший в ДТП, которое устроил пьяный Михаил Ефремов, пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти душу погрязшего в зависимостях актера.
«Он пришел в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушел, спасая душу такого, как Ефремов», — приводит слова телеведущей РИА Новости.
Виктория выражает надежду на то, что Ефремов сможет понять, чем от теперь обязан Захарову и кардинально изменит свою жизнь.
«Я посмотрела на него [Захарова]: он такой светлый! Посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает», — сообщила Боня.
Как ранее писал «Рамблер», недавно в своем Instagram Виктория Боня сообщила, что не понимает тех своих фанатов, которые уверены в ее легкомысленности и наивности.
По ее словам, она как раз «настоящая русская баба».
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Виктория Боня , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали…
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали…
В России увеличилось число зараженных коронавирусом
В России увеличилось число зараженных коронавирусом
Эрдоган и Трамп формируют новый союз, поскольку их интересы совпадают
Эрдоган и Трамп формируют новый союз, поскольку их интересы совпадают
Охлобыстин вступился за бывшую жену Ефремова
Охлобыстин вступился за бывшую жену Ефремова
Россиян предупредили об опасных мутациях коронавируса
Россиян предупредили об опасных мутациях коронавируса
Видео
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
01:17
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
«Трамп больше не президент США»
02:59
«Трамп больше не президент США»
В мире Происшествия
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
«Коронавирус сблизил Эрдогана и Трампа»
00:57
«Коронавирус сблизил Эрдогана и Трампа»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение