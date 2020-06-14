Боня заявила, что Захаров «спас душу» Ефремова 

«Он пришел в этот мир, прожил свою жизнь, подарил своим детям жизни и ушел, спасая душу такого, как Ефремов», — приводит слова телеведущей РИА Новости.

Виктория выражает надежду на то, что Ефремов сможет понять, чем от теперь обязан Захарову и кардинально изменит свою жизнь.

«Я посмотрела на него [Захарова]: он такой светлый! Посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает», — сообщила Боня.

Как ранее писал «Рамблер», недавно в своем Instagram Виктория Боня сообщила, что не понимает тех своих фанатов, которые уверены в ее легкомысленности и наивности.

По ее словам, она как раз «настоящая русская баба».