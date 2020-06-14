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Охлобыстин попросил оставить в покое бывшую жену Ефремова 

Lenta.ru и ещё 12 14 июня 2020
Дочь Ефремова хочет сдать мать в психбольницу
Фото: Lenta.ru
Актер Иван Охлобыстин попросил журналистов оставить в покое бывшую жену артиста Михаила Ефремова Ксению Качалину. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
По словам Охлобыстина, Качалина хороший человек, хоть и глубоко больной. Он отметил, что если Ефремов сядет в тюрьму, то она останется без средств к существованию. Кроме того, ее собственная дочь якобы хочет сдать ее в сумасшедший дом.
«Неужели этот адский удел не рождает у вас в сердце хоть малую толику милосердия!?», — возмутился актер.
Ранее Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Михаилом Ефремовым. По его мнению, жертвой аварии стал не только курьер Сергей Захаров, но и сам актер.
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, его отправили под домашний арест.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Сергей Захаров , Ксения Качалина
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