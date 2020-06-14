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Эксперт сообщил, что Ефремов читает извинения по бумажке 

News.ru и ещё 1 43 минуты назад
Ефремова заподозрили в чтении извинений по бумажке
Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU
Психолог, эксперт по лжи, профайлер Илья Анищенко выразил уверенность, что актёр Михаил Ефремов читает извинения семье погибшего в ДТП Сергея Захарова по бумажке.
Скорее всего, Михаил Ефремов читает речь с листа. Слишком часто он опускает глаза. Это заметно. Чисто физиологически, когда человек сам подбирает речь, так глаза опускать не нужно. А Ефремов смотрит либо в камеру, либо чуть ниже камеры. Если бы не читал с листа, его взгляд был направлен либо вниз и вправо, либо вниз и влево, — привели слова эксперта на портале «Московский Комсомолец».
Илья Анищенко добавил, что актёр хорошо подготовлен, его речь ровная, продуманы паузы, он не делает междометий и не подбирает слова. Психолог допустил, что актёр мог выучить роль, а по бумажке только сверяться.
Этот вариант тоже не исключаю. Можно предположить, что актёр долго репетировал, заучил текст. Но скорее всего, подсказка на листе все равно присутствовала.
Профайлерам сложно «читать» артиста, тем более такого подготовленного и опытного, — пояснил профайлер.
Эксперт также обратил внимание на слова Михаила Ефремова о том, что артист не будет «отмазываться».
Из этого следует, что его уже хотят отмазать.
Сам актёр не отрицает, что за него впишутся, вернее уже процесс запущен. Но сейчас он не то, что не хочет, а не видит в этом смысла, потому что «все всё видели». Из этого следует, если бы история не получила широкого резонанса, то скорее всего отмазался бы, — пояснил профайлер.
Он также отметил, что по речи актёра понятно, что вскоре будет обсуждаться вопрос о финпомощи семье погибшего. Он считает, что финансовое предложение поступит, скорее всего, когда «шумиха поутихнет».
Выглядит он искренне или нет — не возьмусь судить. Мы увидели чётко отрепетированное видео не просто актёром, а очень хорошим актёром. Интонации, голос — всё ровно. Я сто раз пересмотрел видео, не за что зацепиться. Эмоции будто стерты. Единственный по-настоящему искренний момент, который промелькнул, когда он вспомнил о маме.. вот здесь он выглядел абсолютно честным.. но опять же, такой профессиональный актер способен сыграть любые эмоции, — подытожил эксперт.
Ранее NEWS.ru писал, что физиономист и психолог оценили, врёт ли Ефремов на видео с извинениями. Физиономист Светлана Филатова склоняется к выводу, что артист говорит искренне на видео и испытывает истинные эмоции. Однако психолог Павел Жавнеров не поверил словам артиста. Он отметил, что многие жесты Михаила Ефремова говорят лишь о хорошей актёрской игре.
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Физиономист и психолог оценили, врёт ли Ефремов на видео с извинениями Физиономист и психолог оценили, врёт ли Ефремов на видео с извинениями Успенская: Ефремов потерял сознание за рулём Успенская: Ефремов потерял сознание за рулём «Беспощадные слова»: Виторган оценил обращение Ефремова к семье Захарова «Беспощадные слова»: Виторган оценил обращение Ефремова к семье Захарова
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Илья Анищенко , Сергей Захаров , Светлана Филатова , Московский комсомолец
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