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Физиономист и психолог оценили, врёт ли Ефремов на видео с извинениями 

News.ru 19 минут назад
Оценена правдивость извинений Ефремова
Фото: globallookpress.com
Психолог, физиономист Светлана Филатова проанализировала невербальные средства коммуникации на видео, где актёр Михаил Ефремов извиняется перед семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова, и сделала вывод — «играет» артист или говорит искренне.
Специалист подчеркнула, что по поведению Михаила Ефремова можно отметить его профессионализм, как актёра. Однако физиономист склоняется к выводу, что артист говорит искренне на видео и испытывает истинные эмоции.
Надо учитывать, что перед нами профессиональный актёр. И с точки зрения невербалики я поверила ему. Он знает, как давать нужные эмоции, и поэтому их даёт.. на самом деле он недоговаривает. Изначально начинает диалог с опущенной челюстью — это большая подавленность, когда человек не дерётся, не готов стоять за себя, смирился с положением, которое сейчас происходит. Кроме того, губы сжимает — досада. Печаль в глазах, — привели слова психолога на портале Life.ru.
Она отметила, что эмоции и жесты Михаила Ефремова говорят о гневе, раскаянии и что он понимает свою вину. Светлана Филатова добавила, что актёр сейчас находится в подавленном состоянии, потерян и не видит будущего.
Психолог Павел Жавнеров не поверил словам артиста. Он отметил, что многие жесты Михаила Ефремова говорят лишь о хорошей актёрской игре, сообщает телеканал «360».
Я не услышал искренности раскаяния в его голосе. Если мы возьмём любого из нас, кто говорит о каких-то печальных для себя ситуациях, то у него в процессе меняется интонация голоса. У Ефремова она не менялась, — привели слова психолога на телеканале.
Психолог также отметил, что на неискренность слов артиста указывают «характерные повороты головы» и паузы в словах. Всё это говорит о том, что Михаил Ефремов играет роль.
Ранее NEWS.ru писал, что певица Любовь Успенская заступилась за актёра Михаила Ефремова и предположила, что он мог уснуть за рулём из-за проблем с сердцем. По её словам, за два дня до аварии артист лично жаловался ей на боли в сердце.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Любовь Успенская , Светлана Филатова
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