Как писал «Рамблер», 8 июня Ефремов устроил ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Позже Успенская заявила, что Ефремов «не святой, но и не убийца». По ее мнению, до конца жизни он будет себя винить, поэтому хуже, чем он сам себя наказал, его уже никто не накажет.

«Мне кажется, Люба Успенская сейчас немного пережимает. Вроде, она еще петицию собралась делать, говорит о Бабкиной, Лещенко и Винокуре, что они подпишут», — заявил Манукян.

По его мнению, Успенская может выражать свое частное мнение и поддержку, но не должна втягивать в это коллег.

«Ту активность, которую сейчас развила Любовь Успенская вполне можно назвать «медвежьей услугой» для Михаила Ефремова», — заявил Манукян.

Он считает, что без ее просьб знаменитости не захотели бы ничего подписывать и комментировать эту тему. Многие его знакомые артисты считают, что все должен решать суд, а не петиции.

«По такой логике получается, что любого артиста, который оступится, должны только лечить, а не судить», — заявил он.

Манукян подчеркнул, что сам Ефремов готов принять любой приговор суда.