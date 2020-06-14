«Ефремов потерял сознание за рулем»

По её словам, за два дня до аварии артист лично жаловался ей на боли в сердце.

Михаил Олегович — человек, который сейчас хочет поменяться местами с погибшим. Он это сделал в состоянии аффекта. У меня нет сомнения, что он потерял сознание. За два дня до гибели он мне сказал, что у него болит сердце, — отметила исполнительница в интервью Пятому каналу.

Успенская пообещала собрать деньги семье пострадавшего, потому что они потеряли кормильца. Но при этом она ещё и готовится создать петицию в защиту Ефремова, так как такой талант не должен оказаться за решёткой.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.