Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петицию Успенской для Ефремова назвали «медвежьей услугой» 

Lenta.ru и ещё 7 8 минут назад
Петицию Успенской для Ефремова сочли «медвежьей услугой»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты России Вадим Манукян раскритиковал певицу Любовь Успенскую за желание создать петицию в поддержку устроившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову. Об этом он заявил в интервью «МК».
Эксперт назвал такую помощь «медвежьей услугой» для Ефремова. «Она еще и друзей может втравить в собственное желание защитить Ефремова», — сказал Манукян. Он отметил, что Лев Лещенко, Владимир Винокур, Надежда Бабкина, о которых говорит Успенская, без ее активности могли бы ничего не подписывать.
По его словам, артисты, с которыми он поговорил на эту тему поддержки Ефремова, «ошарашены» заявлениями Успенской. «У них совершенно иная позиция по этому делу и они считают, что все должен решать суд, а не какие-то петиции артистов», — заметил собеседник издания.
По его мнению, каждый артист может сам решить, кого поддерживать. «По такой логике получается, что любого артиста, который оступится, должны только лечить», — подчеркнул Манукян.
Ранее Успенская вступилась за Ефремова, устроившего смертельное ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. По словам исполнительницы, артист «нуждается не в наказании, а в лечении». Успенская заявила о намерении создать петицию в его поддержку, а также планирует призвать к этому коллег. Исполнительница назвала Ефремова неравнодушным и чутким человеком и призвала его поддержать.
Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
Последние новости
Спрогнозировано изменение отношения россиян к жилью после пандемии Спрогнозировано изменение отношения россиян к жилью после пандемии Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса Названы преимущества пожилых россиян перед молодежью после пандемии Названы преимущества пожилых россиян перед молодежью после пандемии
Комментарии 302
Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов , Надежда Бабкина , Сергей Захаров , Владимир Винокур , Лев Лещенко , Любовь Успенская , Общественная палата России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Появилась версия отказа Лаврова лететь в Турцию
Появилась версия отказа Лаврова лететь в Турцию
Ветераны ВДВ позвали Киркорова на «откровенный разговор»
Ветераны ВДВ позвали Киркорова на «откровенный разговор»
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Видео
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
00:11
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
Происшествия
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение