Петицию Успенской для Ефремова сочли «медвежьей услугой»

Владимир Винокур, Эксперт назвал такую помощь «медвежьей услугой» для Ефремова. «Она еще и друзей может втравить в собственное желание защитить Ефремова», — сказал Манукян. Он отметил, что Лев Лещенко Надежда Бабкина , о которых говорит Успенская, без ее активности могли бы ничего не подписывать.

По его словам, артисты, с которыми он поговорил на эту тему поддержки Ефремова, «ошарашены» заявлениями Успенской. «У них совершенно иная позиция по этому делу и они считают, что все должен решать суд, а не какие-то петиции артистов», — заметил собеседник издания.

По его мнению, каждый артист может сам решить, кого поддерживать. «По такой логике получается, что любого артиста, который оступится, должны только лечить», — подчеркнул Манукян.

Ранее Успенская вступилась за Ефремова, устроившего смертельное ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров . По словам исполнительницы, артист «нуждается не в наказании, а в лечении». Успенская заявила о намерении создать петицию в его поддержку, а также планирует призвать к этому коллег. Исполнительница назвала Ефремова неравнодушным и чутким человеком и призвала его поддержать.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.