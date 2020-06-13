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Любовь Успенская создаст петицию в поддержку Ефремова 

Lenta.ru и ещё 1 26 минут назад
Успенская создаст петицию в поддержку Ефремова
Фото: @uspenskayalubov_official
Певица Любовь Успенская вступилась за актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Ее слова передает «Пятый канал».
По словам исполнительницы, артист «нуждается не в наказании, а в лечении». Успенская заявила о намерении создать петицию в его поддержку, а также планирует призвать к этому коллег.
«Я соберу всех людей, мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актера», — сказала певица.
Исполнительница назвала Ефремова неравнодушным и чутким человеком и призвала его поддержать.
Ранее актер записал видеообращение и попросил в нем прощения у родных погибшего по его вине Захарова. Он также предложил им свою помощь. Семья Захарова отказалась от помощи артиста и не приняла его извинения.
Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.
Одним из условий домашнего ареста стал запрет на пользование любыми средствами связи и интернетом. Артисту также запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников и работников следствия.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Любовь Успенская
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