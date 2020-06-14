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«Беспощадные слова»: Виторган оценил обращение Ефремова к семье Захарова 

News.ru 1 час назад
«Беспощадные слова»: Виторган оценил обращение Ефремова
Фото: globallookpress.com
Актёр Максим Виторган прокомментировал обращение Михаила Ефремова к семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП.
В субботу Ефремов записал видео, в котором попытался извиниться перед семьёй погибшего. Артист говорит, что не знает, как дальше жить, а ролик — это не попытка откупиться, а попытка искупить. Он также подчеркнул, что знает о мнении многих о том, что попробует «отмазаться». Дочь российского актёра Михаила Ефремова Анна-Мария также обратилась к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Она призналась, что ей нелегко найти какие-то слова в качестве соболезнования.
Виторган назвал извинения коллеги по цеху точными и правдивыми.
Думаю, я подсознательно ждал слов Миши. Я знал, что это будут самые простые, самые честные, самые беспощадные к себе слова. Мне нечего к ним добавить, — написал бывший муж Ксении Собчак в Instagram.
Он добавил, что долго избегал комментариев, так как ему тяжело говорить на эту тему.
Как писал NEWS.ru, семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, спровоцированного актёром Михаилом Ефремовым, отказалась принимать извинения и деньги от виновника аварии.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Михаил Ефремов , Ксения Собчак , Сергей Захаров
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