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Друг Лолиты Милявской: «Ее спасут мальчики по вызову» 

Экспресс газета и ещё 1 28 минут назад
«Лолиту спасут мальчики по вызову»
Фото: Михаил Фролов/"КП"
Джордж Ровалс убежден, что проституты будут обслуживать певицу бесплатно
56-летней певице Лолите Милявской не стоит больше никогда связывать себя узами брака, а сексуальное удовлетворение она может получить с помощью проститутов. Такое мнение высказал близкий исполнительницы, знаменитый стилист Джордж Ровалс, раньше работавший с Пугачевой и Джулией Робертс. Более того, костюмер считает, что «мальчики по вызову» согласятся удовлетворить Лолиту бесплатно.
«Если ей сильно захочется секса, пусть вызовет кого-нибудь и удовлетворит себя, а после скажет: «Спасибо, до свидания!». И никакой головной боли нет. Слава Богу, у нас есть хорошие мужики по вызову. Думаю, они к Лоле и бесплатно пойдут. Это же такой плюс для жиголо», — заявил Ровалс.
По словам стилиста, Лолита — это «богатая и умная женщина с большим вкусом, хороший руководитель». Она сделала себя сама, а вот мужчины, которые постоянно крутились с ней, певице только мешали. Это в полной мере относится к ее последнему возлюбленному Дмитрию Иванову, который просто запал на деньги.
«Он ей только мозги крутил! Не удовлетворял ни в чем, если только в сексе первое время. А женщине, кроме секса, нужны ухаживания. А у наших мужиков этого в крови нет. Лола и сама по характеру мужик. В свое время у нее был Цекало. Так он даже сумки не поднимал в квартиру. Все Лола на своем горбу тащила», заключил Джордж Ровалс, которого цитирует газета «Собеседник».
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Джулия Робертс
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