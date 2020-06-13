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Шаманов призвал Киркорова удалить видео про десантников 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Киркоров угодил в скандал из-за видео с десантниками
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за его видео в соцсетях о десантниках и удалить ролик.
«Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка — не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет… Моя вам рекомендация — извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — обратился к артисту Шаманов, передает РИА «Новости».
Он также вспомнил выражение десантника Валерия Востротина «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться» и порекомендовал Киркорову не обижать десантников.
Киркоров ранее опубликовал видео, в котором он выступил в образе десантника.
До этого певец в передаче «ВМаске шоу» высмеял шоу Елены Малышевой «Жить здорово», изобразив для нее «стоящий член» и исполнив «песню простаты».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Елена Малышева , Владимир Шаманов , Валерий Востротин , Госдума , РИА Новости
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