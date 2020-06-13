Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании

Стас Костюшкин не так давно публично признался, что в детстве пережил сексуальное насилие.
Как объяснил сам музыкант, он это сделал, чтобы поднять проблему — у него у самого растут дети.
Позднее он сообщил, что его стали поливать грязью в сети из-за этого признания.
А тут еще Ксения Собчак в сатирическом ролике на YouTube обратилась к этой истории в издевательском ключе.
Костюшкин выложил в инстаграме кадры с записью слов Собчак и написал:
«Никогда не думал, что тема педофилии, которую я поднял, так же будет поднята, но только на смех. В страшное время мы живем!»
Ксения тут же отозвалась:
«Стас, прости, а где ты увидел что я «смеюсь» над этой проблемой? В таком случае я и над подбрасыванием наркотиков смеюсь? И над чернокожими людьми? Мне кажется, что я как раз привлекаю внимание к несправедливости и беспределу. Разве нет?»
Костюшкин с Ксенией не согласился.
«Дело в том, что есть темы, которые никоим образом не подходят к сатирическому контенту. Это именно такая тема», — заметил Стас.
В Телеграм-канале Собчак выложила скриншоты переписки с Костюшкиным и ответила, что цензурировать юмор —
«это то, чем занимались не очень приличные люди в Советском Союзе».
Свой ролик она предложила считать сатирой, которая «кому-то нравится, а кому-то нет».
В сети, однако, позиция телеведущей была жестко раскритикована фолловерами.
«Даже не знаю, что сказать. Не ожидала от Ксении такого зашквара. Жаль. Разочарована. Храни Бог ее ребенка от ситуации, над которой она так неуместно и низко пошутила», «Она всегда чуть что-под шланга косит! Да ок, молодец, коси дальше, но эта тема как бээээ не смешная совсем».
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