Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании

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Стас Костюшкин не так давно публично признался, что в детстве пережил сексуальное насилие.

Как объяснил сам музыкант, он это сделал, чтобы поднять проблему — у него у самого растут дети.

Позднее он сообщил, что его стали поливать грязью в сети из-за этого признания.

А тут еще Ксения Собчак в сатирическом ролике на YouTube обратилась к этой истории в издевательском ключе.

Костюшкин выложил в инстаграме кадры с записью слов Собчак и написал:

«Никогда не думал, что тема педофилии, которую я поднял, так же будет поднята, но только на смех. В страшное время мы живем!»

Ксения тут же отозвалась:

«Стас, прости, а где ты увидел что я «смеюсь» над этой проблемой? В таком случае я и над подбрасыванием наркотиков смеюсь? И над чернокожими людьми? Мне кажется, что я как раз привлекаю внимание к несправедливости и беспределу. Разве нет?»

Костюшкин с Ксенией не согласился.

«Дело в том, что есть темы, которые никоим образом не подходят к сатирическому контенту. Это именно такая тема», — заметил Стас.

В Телеграм-канале Собчак выложила скриншоты переписки с Костюшкиным и ответила, что цензурировать юмор —

«это то, чем занимались не очень приличные люди в Советском Союзе».

Свой ролик она предложила считать сатирой, которая «кому-то нравится, а кому-то нет».

В сети, однако, позиция телеведущей была жестко раскритикована фолловерами.