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Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании
Фото: Instagram
Музыкант Стас Костюшкин ответил Ксении Собчак, которая в сатирическом ролике на YouTube припомнила его изнасилование в детстве. С претензией к ведущей певец обратился в Instagram, скриншот их переписки Собчак опубликовала в своем Telegram-канале.
«Дело в том, что есть темы, которые никоим образом не подходят к сатирическому контенту. Это именно такая тема», — упрекнул Собчак Костюшкин.
На это Собчак спросила, не кажется герою шутки, что цензурировать юмор — «это то, чем занимались не очень приличные люди в советском союзе». В пример она привела режиссера Квентина Тарантино, который высмеял мстивших Адольфу Гитлеру евреев в «Бесславных ублюдках», но при этом не прослыл антисемитом, а показал, что «перед сатирой все равны: и Гитлер, и евреи». Свой ролик она предложила считать сопоставимой сатирой, которая «кому-то нравится, а кому-то нет».
«Но диктовать, что "можно", а что "нельзя", это и есть диктатура смыслов. Не нравится — отпишись и не смотри. Но называть это "издевательством над темой педофилии" это, мягко говоря, преувеличение», — считает ведущая.
По мнению Собчак, шутку из ее ролика вынесли на широкое обсуждение «пригожинские боты», которым не понравился политический посыл ее выпуска. Она опубликовала в Telegram скриншоты аккаунтов, с которых поступали негативные комментарии. Эти профили содержат признаки, по которым можно судить, что они принадлежат не реальным людям, а являются ботами.
В ролике, ставшем предметом обсуждения, Собчак, размышляя о политике, произнесла: «Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?»
Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» признался, что подвергся насилию со стороны педофила, когда ему было восемь лет. Музыкант решил поделиться этой историей из-за боязни за своих детей. Через несколько дней Костюшкин записал видеообращение, в котором заявил, что после признания его стали «поливать грязью».
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Шоу-бизнес , Стас Костюшкин , Квентин Тарантино , Ксения Собчак
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