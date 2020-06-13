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«Я максимально счастлив»: у Джигана хорошие новости 

Ирина Лебедева 28 минут назад
«Я максимально счастлив»: у Джигана хорошие новости
Фото: Instagram
Поклонники семьи рэпера Джигана и Оксаны Самойловой воспрянули духом.
Чем ближе дата развода пары, тем очевидно теплее у них отношения. Фолловеры надеются, что произойдет и окончательное примирение и семья воссоединится.
К примеру, Самойлова и Джиган вместе посетили шоу «Вечерний Ургант». А еще Оксана впервые после долгого перерыва появилась в инстаграме своего супруга.
Не остался без внимания пользователей сети и тот факт, что клип по треку «Хавчик», снятый Джиганом совместно с Тимати и блогером Милохиным, два дня держался на первой строчке в трендах YouTube и у него более двух миллионов просмотров.
Сам же оскандалившийся ранее герой выложил в инстаграм свою фотографию и написал в микроблоге:
«Я максимально счастлив — родные здоровы и рядом, друзья и близкие на связи, а я сам вижу впереди только вершины, которые готов покорять! Хочу сказать главное — берегите своих, любите их».
Как ранее писал «Рамблер», Оксана Самойлова потребует у Джигана половину дохода при разводе.
По словам инсайдера, адвокат Оксаны будет добиваться, чтобы алименты на содержание четверых детей составили максимальные 50%.
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Шоу-бизнес , Оксана Самойлова , Тимати
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