«Я максимально счастлив»: у Джигана хорошие новости 

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Поклонники семьи рэпера Джигана и Оксаны Самойловой воспрянули духом.

Чем ближе дата развода пары, тем очевидно теплее у них отношения. Фолловеры надеются, что произойдет и окончательное примирение и семья воссоединится.

К примеру, Самойлова и Джиган вместе посетили шоу «Вечерний Ургант». А еще Оксана впервые после долгого перерыва появилась в инстаграме своего супруга.

Не остался без внимания пользователей сети и тот факт, что клип по треку «Хавчик», снятый Джиганом совместно с Тимати и блогером Милохиным, два дня держался на первой строчке в трендах YouTube и у него более двух миллионов просмотров.

Сам же оскандалившийся ранее герой выложил в инстаграм свою фотографию и написал в микроблоге:

«Я максимально счастлив — родные здоровы и рядом, друзья и близкие на связи, а я сам вижу впереди только вершины, которые готов покорять! Хочу сказать главное — берегите своих, любите их».

Как ранее писал «Рамблер», Оксана Самойлова потребует у Джигана половину дохода при разводе.