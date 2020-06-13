Обнародована реакция семьи Захарова на извинения Ефремова

Актер просит прощения, хотя и понимает, что простить его нельзя, и выражает готовность помогать материально.

Телеграм-канал ОПЕР слил опубликовал информацию о реакции близких покойного со ссылкой на адвоката семьи Александра Добровинского

«Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова не приняла извинения артиста и не примет от него материальную помощь».

Как ранее писал «Рамблер», актер Михаил Ефремов заявил, что готов помочь семье погибшего Сергея Захарова. Об этом он сказал в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт».

Он попросил прощения у родных Захарова и заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять.