Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стала известна реакция семьи Захарова на извинения Ефремова 

Ирина Лебедева 36 минут назад
Обнародована реакция семьи Захарова на извинения Ефремова
Фото: РИА Новости
Михаил Ефремов обнародовал покаянное обращение к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.
Актер просит прощения, хотя и понимает, что простить его нельзя, и выражает готовность помогать материально.
Телеграм-канал ОПЕР слил опубликовал информацию о реакции близких покойного со ссылкой на адвоката семьи Александра Добровинского
«Семья погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова не приняла извинения артиста и не примет от него материальную помощь».
Как ранее писал «Рамблер», актер Михаил Ефремов заявил, что готов помочь семье погибшего Сергея Захарова. Об этом он сказал в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Гражданин поэт».
Он попросил прощения у родных Захарова и заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Вассерман вмешался в скандал вокруг Ефремова
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
00:24
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
Определен «любимый» климат коронавируса
00:57
Определен «любимый» климат коронавируса
Наука и техника Наука
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение