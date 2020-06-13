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Дочь Ефремова: «Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал» 

Ирина Лебедева 1 час назад
Дочь Ефремова мечтает вернуться в прошлое, понимая, что это невозможно.
Анна-Мария Ефремова рассказала порталу wonderzine, что и ее жизнь теперь разделилась на «до» и «после» аварии, и что на уровне подсознания ей никак не хочется верить, что в судьбы сразу нескольких людей, включая и ее собственную, вошла страшная беда.
«Такое ощущение, что всё это происходит не со мной и не существует за пределами мобильного телефона. Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет», — признается девушка.
Действительно, помочь своему отцу Анна-Мария сейчас мало чем может. Да и ей самой приходится достаточно нелегко.
Помимо того, что она переживает за будущее отца, ей еще приходится противостоять шквалу негатива обрушивающегося на нее в социальных сетях.
Анну-Марию осыпают оскорблениями из-за ее публичного признания в нетрадиционной ориентации, а также винят в том, что не уследила за отцом.
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Однако она не собирается сдаваться и открещиваться от собственного отца и собственных убеждений.
«После аварии я и не думала закрывать свои страницы в соцсетях. Зачем? Многие обвиняют меня в чёрном пиаре, — но это их дело. Я реагирую на ситуацию и пытаюсь донести свою позицию до людей. Я не собираюсь молчать, потому что я тоже человек. И я тоже имею право говорить».
Как ранее писал «Рамблер», в своём Twitter дочь артиста опубликовала картинку с кучей оскорблений, которыми её засыпали хейтеры.
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Шоу-бизнес , Видео
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