Пригожин прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пригожин прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым 

Ирина Лебедева и ещё 4 14 минут назад
Известный актер Михаил Ефремов, будучи пьяным за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.
Водитель пострадавшего авто погиб. Возбуждены уголовные дела.
История получила колоссальный резонанс. Свое мнение о ситуации высказали многие звезды. Некоторые считают, что Фемида должна проявить снисходительность — иначе страна потеряет выдающегося актера.
Продюсер Иосиф Пригожин жестко осудил Михаила Ефремова, в результате безответственности которого погиб человек.
Пригожин убежден, что штрафы за пьянство за рулем должны быть огромными.
А закон должен быть один для всех — вне зависимости оттого, где и кем работал ранее человек, совершивший преступление.
«Можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи, но нельзя оправдать пьянство за рулем. Я считаю, что штрафы должны быть миллионные", — цитирует слова продюсера РИА Новости.
Пригожин также считает, что соответствующие органы должны выяснить, каким образом у Ефремова, и ранее позволявшего себе ездить за рулем в нетрезвом состоянии, до сих пор не отобрали права.
Как ранее писал «Рамблер», Иосифа Пригожина затравили в сети. До сих пор не утихает скандал, возникший на фоне высказываний звезды относительно помощи малоимущим артистам.
Комментарии 7
Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Михаил Ефремов , Иосиф Пригожин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Пекине вводят режим «военного времени»
В Пекине вводят режим «военного времени»
Названы «коронавирусные» регионы России
Названы «коронавирусные» регионы России
В Казани введен режим ЧС
В Казани введен режим ЧС
«Непотребное состояние»: очевидец — о Ефремове в баре
«Непотребное состояние»: очевидец — о Ефремове в баре
Штурм прокомментировала обращение Ефремова
Штурм прокомментировала обращение Ефремова
Видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
00:24
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Адвокат рассказал об угрозе Ефремову на зоне
00:39
Адвокат рассказал об угрозе Ефремову на зоне
Общество
Пригожин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
01:21
Пригожин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Шоу-бизнес Происшествия
«Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация»
01:21
«Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение