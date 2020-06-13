Пригожин прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Известный актер Михаил Ефремов , будучи пьяным за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

Водитель пострадавшего авто погиб. Возбуждены уголовные дела.

История получила колоссальный резонанс. Свое мнение о ситуации высказали многие звезды. Некоторые считают, что Фемида должна проявить снисходительность — иначе страна потеряет выдающегося актера.

Продюсер Иосиф Пригожин жестко осудил Михаила Ефремова, в результате безответственности которого погиб человек.

Пригожин убежден, что штрафы за пьянство за рулем должны быть огромными.

А закон должен быть один для всех — вне зависимости оттого, где и кем работал ранее человек, совершивший преступление.

«Можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи, но нельзя оправдать пьянство за рулем. Я считаю, что штрафы должны быть миллионные", — цитирует слова продюсера РИА Новости.

Пригожин также считает, что соответствующие органы должны выяснить, каким образом у Ефремова, и ранее позволявшего себе ездить за рулем в нетрезвом состоянии, до сих пор не отобрали права.