Пригожин прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Известный актер Михаил Ефремов, будучи пьяным за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.
Водитель пострадавшего авто погиб. Возбуждены уголовные дела.
История получила колоссальный резонанс. Свое мнение о ситуации высказали многие звезды. Некоторые считают, что Фемида должна проявить снисходительность — иначе страна потеряет выдающегося актера.
Продюсер Иосиф Пригожин жестко осудил Михаила Ефремова, в результате безответственности которого погиб человек.
Пригожин убежден, что штрафы за пьянство за рулем должны быть огромными.
А закон должен быть один для всех — вне зависимости оттого, где и кем работал ранее человек, совершивший преступление.
«Можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи, но нельзя оправдать пьянство за рулем. Я считаю, что штрафы должны быть миллионные", — цитирует слова продюсера РИА Новости.
Пригожин также считает, что соответствующие органы должны выяснить, каким образом у Ефремова, и ранее позволявшего себе ездить за рулем в нетрезвом состоянии, до сих пор не отобрали права.
Как ранее писал «Рамблер», Иосифа Пригожина затравили в сети. До сих пор не утихает скандал, возникший на фоне высказываний звезды относительно помощи малоимущим артистам.