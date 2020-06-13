Лепс «отрезал» Пригожина и Валерию с совместного фото

Между тем на своей страничке продюсер Иосиф Пригожин разместил ту же фотографию, но уже со всеми «действующими лицами».

«Давно не виделись. С праздником, страна. Музыка всех объединяет», — подписал он кадр.

При этом продюсер отметил всех, кто изображен на снимке.

«Григорий, почему на вашем снимке отрезаны Валерия и Пригожин?», «Лепс, видимо, в ссоре с Пригожиным и его женой», — сделали вывод некоторые пользователи.

Напомним, что совсем недавно широкий общественный резонанс вызвали слова продюсера Пригожина, что артистам приходится непросто в этот непростой момент, когда в мире царит пандемия. Многие подписчики Пригожина его в этом высказывании не поддержали.

Особенно рьяно на продюсера «набросился» лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров . Он посвятил стихотворение, в котором высмеял Пригожина. Заодно досталось и его супруге Валерии. Позже продюсер сказал, что ждет извинений от музыканта. Впрочем, их так и не последовало.

Вступила в спор в какой-то момент и Валерия. Она заявила, что Шнуров «переобулся» и хочет, чтобы поскорее разрешили проводить заказные концерты для узкого круга лиц. В ответ на это Шнуров посоветовал «тете Лере» заняться делами, а не сплетничать.