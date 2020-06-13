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Григорий Лепс «отрезал» Пригожина и Валерию, публикуя совместный снимок со звездами в соцсетях 

Teleprogramma.pro 30 минут назад
Лепс «отрезал» Пригожина и Валерию с совместного фото
Фото: globallookpress.com
Музыкант Григорий Лепс по каким-то причинам «отрезал» продюсера Иосифа Пригожина и его супругу певицу Валерию, публикуя совместный снимок со звездами в Instagram.
В день России на страничке певца появилась красивая фотография. На ней он в обществе друзей-музыкантов Леонида Агутина, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и Александра Маршала. «С днем России»!» — подписал он снимок.
Между тем на своей страничке продюсер Иосиф Пригожин разместил ту же фотографию, но уже со всеми «действующими лицами».
«Давно не виделись. С праздником, страна. Музыка всех объединяет», — подписал он кадр.
При этом продюсер отметил всех, кто изображен на снимке.
«Григорий, почему на вашем снимке отрезаны Валерия и Пригожин?», «Лепс, видимо, в ссоре с Пригожиным и его женой», — сделали вывод некоторые пользователи.
Напомним, что совсем недавно широкий общественный резонанс вызвали слова продюсера Пригожина, что артистам приходится непросто в этот непростой момент, когда в мире царит пандемия. Многие подписчики Пригожина его в этом высказывании не поддержали.
Особенно рьяно на продюсера «набросился» лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он посвятил стихотворение, в котором высмеял Пригожина. Заодно досталось и его супруге Валерии. Позже продюсер сказал, что ждет извинений от музыканта. Впрочем, их так и не последовало.
Вступила в спор в какой-то момент и Валерия. Она заявила, что Шнуров «переобулся» и хочет, чтобы поскорее разрешили проводить заказные концерты для узкого круга лиц. В ответ на это Шнуров посоветовал «тете Лере» заняться делами, а не сплетничать.
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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Леонид Агутин , Александр Маршал , Сергей Шнуров , Николай Расторгуев , Иосиф Пригожин , Валерия
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